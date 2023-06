Erikomisjon kontrollib riigikogu ja valitsusliikmete huvide deklaratsioone

Erikomisjoni aseesimehe Eerik-Niiles Krossi sõnul pidas komisjon vajalikuks alustada iseendast ehk kontrollida sel aastal üle kõigi märtsis valitud riigikogu liikmete ning ka uue valitsuse liikmete huvide deklaratsioonid. Tema sõnul on deklaratsioon eeskätt enesekontrolli meede. "Kontrolliga soovib komisjon tõsta deklarantide teadlikkust ja deklaratsioonide kvaliteeti. Kontrollitulemustest teeme kokkuvõtte sügisistungjärgu lõpuks," ütles ta.

Korruptsioonivastase seaduse kohaselt tuleb huvide deklaratsioon esitada nelja kuu jooksul alates deklaratsiooni esitamise kohustuse tekkimisest ning edaspidi iga aasta 31. maiks. Riigikogu uutel liikmetel, kellel varem deklaratsiooni esitamise kohustust ei olnud, on deklaratsiooni esitamiseks seega aega 1. augustini.

Eelmisel aastal kontrollis erikomisjon juhuvalimi alusel kohalike omavalitsuste ametiisikute ja korruptsioonivastase erikomisjoni liikmete ning 2021. aastal riigikogu uute liikmete ja seadusemuudatusega deklaratsiooni esitamise kohustuse saanud asekantslerite ja poliitiliste nõunike huvide deklaratsioone. 2020. aastal kontrolliti riigikogu liikmete ning 2019. aastal riigikogu ja valitsuse liikmete deklaratsioone.

Seaduse järgi on erikomisjonil ainuõigus kontrollida huvide deklaratsioone, mille on esitanud president, riigikogu liige, valitsuse liige, kohtunik, riigikontrolör, õiguskantsler, Eesti Panga juhtorgani liige, presidendi kantselei direktor, riigikogu kantselei direktor, samuti isik, kes täidab valitsuse liikme juures nõustavaid ülesandeid, valitsusasutuse juht, ministeeriumi kantsler, asekantsler ja riigikantselei direktor. Erikomisjonil on õigus kontrollida ka kõiki teisi registrile esitatud deklaratsioone.