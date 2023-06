Majutussektori sõnul annab ka väiksem käibemaksutõus neile hoobi

Hotellide ja restoranide liidu juhatuse liige ning hotellide Pallas ja Sophia juhatuse esimees Verni Loodmaa on rahul, et kaks kuud kestnud pingeline aeg on läbi ning valitsusele avaldatud surve kandis vilja, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Üheltpoolt on 13 on parem kui 22. Aga teiseltpoolt mina ei oleks läinud majutusasutuste käibemaksu tõstma. See tööstusharu on saanud nii pandeemia kui ka sõja tõttu tugevalt pihta. Kindlasti juhtub see, et keeruline on nii hotellipidajatel kui ka tarbija saab oma rahakotil seda hinnatõusu tunda," kommenteeris Loodmaa.

Maksutõus jõustub aastal 2025. Hotellijuhtide sõnul on praegu veel raske prognoosida, kui suur osa käibemaksutõusust hakkab tulema tarbija rahakotist.



"Kui inimestel hakkab halvemini minema, siis oleme esimesed millest inimesed loobuma hakkavad. Me võime ideaalis mõelda, et saame käibemaksu osaliselt ka külastajatele edasi kanda, aga olgem ausad, ma pole väga kindel, et me seda teha saame. Suure tõenäosusega peame väga palju enda kanda võtma," ütles Lydia hotelli juht Diana Timberg.

Naaberriikide majutusasutustele kehtestatud käibemaksumäärad jäävad üheksa ja 12 protsendi vahele. Seega saab Eesti majutusasutustel olema Balti riikides kõrgeim käibemaks.

"Väliskülastajate jaoks Baltikum tihtipeale ongi üks valik, kas Eesti, Läti või Leedu. Kui neil on ikkagi soodsam majutuda näiteks Lätis, siis ma usun et seda otsust nad võivad langetada. Siin mängib väga palju rolli, kui palju riik toetab suurüritusi, mis tooksid külastajaid Eestisse. Siin on kindlasti veel väga palju tööd teha," lausus Timberg.