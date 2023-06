Soome valitsuskõnelustel on teisipäeval oodata läbimurret

Peaministrikandidaat Petteri Orpo avaldas optimistlikult lootust, et selle nädala jooksul jõuavad koalitsioonikõnelused lõpule. Perussuomalaiste juht Riikka Purra jahutas esmaspäeval tema indu, öeldes, et nii ei pruugi see siiski minna.

Eelmise nädala lõpus ärritusid perussuomalaised Orpo sõnade peale, et biokütuste ja bensiinihinna tõusu hüvitamise asjus on kokku lepitud ning partei esindajad marssisid majanduse töörühma kohtumiselt minema. Reedel siiski kõnelused jätkusid.

Nädalavahetusel teatas soomerootslaste partei RKP juht Anna-Maja Henriksson, et olukord on väga keeruline. Henriksson ütles, et on valitsuskõnelustel osalenud kolmel korral ja nii raske ei ole varem olnud. Seekord tunneb RKP end rohkem üksijäetuna, tunnistas Henriksson.

Ka vaatlejad märgivad, et peaministrikandidaat, Kokoomuse juht Petteri Orpo peaks võtma jõulisema rolli. RKP ei taha pidevalt peksupoiss olla ega ole harjunud ka ise hoope jagama. Riid valitsuse osapoolte vahel head ei too.

Paljudes asjades on kokkulepe olemas, aga keerulisi teemasid on veel küll, muu hulgas sotsiaal- ja tervishoiureform ning majanduse kohandamine kuue miljardi euro ulatuses. Endiselt ei ole lõplikku kokkulepet biokütuse nõude asjus.

Perussuomalaiste üks valimislubadusi oli see, et bensiini ja diislikütuse hind ei tõuse ja Purra rõhutab igal võimalikul juhul, et vähemaga ta ei lepi. Samas oleks valitsusel keeruline põhjendada hinnatõusu laushüvitamist maksumaksja rahaga. Kokkuleppele tuleb jõuda ka näiteks riikliku Alko asjus. Kokoomus soovib monopoli kaotada, kristlikud demokraadid on aga alkoholipoliitika lõdvendamise vastu.

Vaieldakse ka arenguabi üle, mille suhtes on erimeelsused taas RKP ja Perussuomalaiste vahel. Orpo avaldas lootust, et teisipäeva jooksul saab pilt selgemaks ja nädala lõpuks on koalitsioonileping koos.

"Mina olen optimistlik. Suurte vaidlusküsimuste kohta võin öelda, et nii arenguabi kui ka biokütusenõude asjus on toimunud märkimisväärne seisukohtade lähenemine, see annab usku, et otsused valmivad tänase päeva jooksul," ütles Petteri Orpo.