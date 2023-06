Saks olukorrast Ukrainas: tähistada pole veel midagi

"Tähistada pole veel peaaegu midagi, see on kõige algus," jahutas Saks "Terevisioonis" vastupealetungi teadetest tekkinud elevust.

Saksa sõnul pole ukrainlaste senine edasitung Venemaa jaoks katastroof ja Vene armee suudab veel organiseeritult tegutseda. Ukraina põhijõud aga, mis on loodud territooriumi vabastamiseks, pole veel lahingutegevusse läinudki.

"Eks näis järgmise nädala jooksul, kas Ukraina hakkab edu arendama. Ega me ei teagi, kas see on päris löögisuund või pettemanööver Venemaa eksitamiseks, et see hakkaks jõude koondama lõunaserva," arutles Saks, lisades, et lõunas on Ukrainal see eelis, et Venemaal on seal selg vastu Aasovi merd ja ta on Ukraina suurtükitule ulatuses. Saksa sõnul on seal kõige mugavam Vene vägede tegevust häirida ja selle jõude hävitada.

Ukraina relvajõudude esmaspäevased teated mitme küla vabastamisest on olulised küll Ukrainale, aga suures pildis ei muuda see veel midagi, märkis Saks, lisades, et midagi on venelased suutnud tagasi tõrjuda, aga see pole kohe esimesest päevast peale sada protsenti õnnestunud. Ent ka Ukraina pole eeldanud kohe läbimurret Vene kaitsest, rääkis Saks.

Julgeolekuekspert selgitas, et lõunas on tegemist tõsise kaitsevööndiga, kuna rinne jäi sinna püsima juba eelmise suve hakul, kui Venemaa ebaõnnestus põhja poole tungimisel, ning jäi sinna kaitserajatisi rajama. Asjaolu, et Ukraina on sealt üsna laialt läbi murdnud, näitab Saksa hinnangul aga seda, et Venemaal on tõsiseid probleeme vägede võitlusvõimega. Ta möönis, et asi pole Vene vägede saamatuses – sõdida nad oskavad ning ka juhtimisprobleemid Venemaal pole nii tõsised, et seetõttu midagi välja ei tule, aga lahingutulemuse määramisel on põhiline sõdurite moraal ja motivatsioon.

"Neil on korralik armee, aga pole sisemist veendumust, mille eest ja miks nad seal võitlevad. Ukraina on neist moraalselt, psüühiliselt ja vaimselt üle," ütles Saks, lisades, et Ukraina poolel väsimuse märke olla ei saa, sest nad võitlevad oma elu eest ja seni, kuni saavutavad tulemuse.

Kahhovka tammi õhkimine Saksa sõnul pealetungi sisu ega ulatust ei määra, ent kindlasti häiris see Ukraina armee valmistumist selleks, eriti nõudis ressursse tsiviilpääste.