Berliin: suurim oht Euroopa julgeolekule on Venemaa

Saksamaa valitsus avaldas riigi esimese kõikehõlmava julgeolekustrateegia. Välisministeeriumi juhtimisel valminud strateegiadokument sisaldab lubadusi nagu sõjaliste kulutuste tõstmine NATO nõutava kahe protsendini.

Dokumendis leitakse, et Venemaa on praegu kõige suurem oht Euro-Atlandi piirkonna rahule ja julgeolekule. Venemaa üritab nõrgestada EL-i, NATO-t, vahendas The Guardian.

Saksa võimuliit leppis strateegia koostamise plaanis kokku 2021. aasta novembris. Kantsler Olaf Scholz ütles, et Euroopa julgeolekuarhitektuur on viimase pooleteise aasta jooksul kardinaalselt muutunud. Scholz tõi välja Venemaa sõjalise tegevuse Ukrainas, vahendas Deutsche Welle.

Scholz märkis, et kui varasemad sarnased dokumendid keskendusid riigi kaitsele, siis uus strateegia keskendub rohkem välispoliitikale. Välisminister Annalena Baerbock ütles samuti, et riik peab julgeolekule rohkem tähelepanu pöörama.

Julgeolekustrateegia koosneb 76 leheküljest. Dokumendis leitakse, et Hiina üritab praegust rahvusvahelist korda ümber kujundada.

"Hiina üritab erinevatel viisidel olemasolevat reeglipõhist rahvusvahelist korda ümber kujundada, tahab saavutada üha rohkem regionaalset ülemvõimu ning ning tegutseb ikka ja jälle meie huvide ja väärtuste vastaselt," seisab dokumendis.

Dokumendis toodi aga välja, et Hiina on vajalik partner globaalsete probleemide lahendamisel, nagu võitlus kliimamuutuste vastu, vahendas Politico.