WSJ: Peking tahab majanduskasvu edendamiseks avalikke kulutusi suurendada

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Hiina kommunistlik partei tahab majanduskasvu edendamiseks avalikke kulutusi suurendada. Peking plaanib kulutada taristuprojektidele miljardeid dollareid, mõned majandusteadlased leiavad, et kompartei siiski ei suuda Hiina majandust elavdada.

Hiina keskpank langetas neljapäeval intressimäära, et hoogustada majanduskasvu. Värsked andmed näitavad, et Hiina majandus taastub oodatust aeglasemalt. Kompartei ametnikud on majanduse arengu pärast üha murelikumad, riigis pole tarbijate kindlustunne taastunud

Mitmed majandusteadlased siiski leiavad, et viimastest kompartei sammudest ei piisa, et taastada riigis tarbijate kindlustunne. Kompartei tahab majanduskasvu edendada endiselt vanade läbiproovitud vahenditega. Majandusteadlased hoiatasid, et ettevõtted ja tarbijad ei taha rohkem võlgu võtta.

"Hiina majanduse osas on praegu keeruline positiivseid märke leida," ütles finantsfirma Moody's Analytics ökonomist Katrina Ell.

Asjaga kursis inimeste sõnul plaanib Hiina emiteerida 140 miljardi dollari eest võlakirju. Seda raha kasutatakse ka kohalike omavalitsuste eelarvepuudujäägi katmiseks, vahendas The Wall Street Journal.

Hiina majandus seisab aga silmitsi kaugeleulatuvate struktuursete probleemidega. Riiki tuleb üha vähem välisinvesteeringuid, noorte töötuse määr kasvas mais 20,8 protsendini. Lääneriigid karmistavad rahapoliitikat, suurem osa Euroopast sisenes esimeses kvartalis majanduslangusesse, seetõttu kahaneb Hiina eksport.

"Hiina majandus seisab silmitsi stagnatsiooniga," ütles finantsfirma Hang Seng Bank China ökonomist Dan Wang.