Meedia: Biden toetab Ukraina NATO-ga liitumise tingimuste leevendamist

Veebiväljaannete Axios ja Politico teatel toetab USA president Joe Biden Jens Stoltenbergi ettepanekut, et Ukraina ei pea NATO-ga liitumiseks viima ellu NATO liikmesuse tegevuskava (MAP).

MAP on NATO liikmesuse tegevusplaan nendele riikidele, kes soovivad arendada partnerlussuhted liitlassuheteks. MAP pole siiski garantii NATO liikmeks saamiseks, see ei sea liikmesriikidele kohustust Ukrainat NATO liikmeks võtta. Siiski, kui vaatamata MAP-i saamisele ei suuda riik NATO-ga liitumise kriteeriume täita, siis ei kutsuta seda riiki ka NATO-ga liituma.

MAP-i protsess võib kesta aastaid, aga näiteks Soome jättis selle vahele. Kui liikmesriigid Stoltenbergi ettepanekuga nõustuvad, saab ka Ukraina selle teekonna vahele jätta.

Lihtsustatud kord kohustaks Ukrainat ikkagi reforme ellu viima ning ei määraks paika kindlat ajaraami, millal Ukraina saab NATO-ga ühineda. Axiose allikate teatel toetas Biden Stoltenbergi ettepanekut, et Ukraina jätaks MAP-i protsessi vahele.

Ametlik teade sellise lähenemise kohta Ukraina kandidatuurile võidakse teatavaks teha NATO tippkohtumisel juulis Vilniuses, vahendas Politico.

Ukraina taotles NATO-ga liitumiseks "kiirendatud ühinemist" juba septembris. Kuna alliansi liidrid valmistuvad juulis Leedus toimuvaks tippkohtumiseks, avaldab Kiiev survet liitlastele, et nad teeksid tippkohtumisel konkreetse avaliku žesti, milles kinnitavad, et Ukraina läheneb liikmelisusele.

Aprillis ütles Stoltenberg, et kõik liikmesriigid on leppinud kokku, et Ukraina ühineb sõja lõppedes alliansiga.