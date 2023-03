"Suudlevate tudengite" purskkaev läheb põhjalikumasse remonti

Tartus Raekoja platsile 1998. aastal rajatud fontääni autoriteks on skulptor Mati Karmin ja arhitekt Tiit Trummal. Veerand sajandit töötanud sümbolit on aegade jooksul ikka siit-sealt remonditud, kuid praeguseks on purskkaev seisus, mis vajab põhjalikumat rekonstrueerimist, ütles linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson.

Rekonstrueerimistöödega on plaanis alustada maikuus ning tööde käigus lammutatakse purskkaevu betoonkehand ning rajatakse uus alus.

"Purskkaev on rajatud metallvaiadele, mis on rajatud piisavalt hästi ja need säilivad, aga ülejäänud osa ehk purskkaevu betoonkehand, kus on vesi sees, uuendatakse. Olemasolev lammutatakse, valatakse uus, see tehakse veetihedaks. Betoonkehandi sees tuleb vahetada ka kõik tehnosüsteemid – torustikud, elektrijuhtmed, kõik uuendatakse," selgitas Jürgenson.

Lisaks rajatakse uus valgustus ja juhtimislahendus. Ka "Suudlevate tudengite" skulptuur läheb puhastamisele ning üle vaadatakse skulptuuri tehniliste lahenduste olukord, et need oleksid töökindlad. Oluline on Jürgensoni sõnul see, et purskkaevu arhitektuurilist olemust ei muudeta.

"Me püüame purskkaevu juures olevaid vanu graniitkive, mis on eelmise rajamise käigus juba kasutatud, alles jätta, neid puhastada ja taaskasutada."

Algsete arvutuste järgi läheksid rekonstrueerimistööd maksma kuskil 250 000 eurot, kuid praeguseks on tööde hind tõusnud 450 000 euroni. See tähendab omakorda, et linnal tuleb purskkaevu rekonstrueerimistöödeks leida lisaraha 200 000 euro ulatuses.

"Meie eelarveseadus annab linnavalitsusele õiguse nende ridade pealt, millel on vähenemine, tõsta ümber kulusid ka nende ridade peale, kus on suurenemine. Nii et see on mõnes mõttes selline ajutine lahendus, lõppkokkuvõttes selgub esimese lisaeelarve käigus, millised miinused ja millised plussid linnaeelarvele tulevad," rääkis Tartu abilinnapea Priit Humal.

Kohana, kust raha juurde võtta, on näiteks välja pakutud Miina Härma gümnaasiumi uue koolimaja ostmiseks arvestatud summa. Linna plaan oli osta aadressil Näituse 13a paiknev hoone, mis kuulub praegu Tartu Ülikoolile, et see siis gümnaasiumi IT-õppe jaoks renoveerida, aga ülikool on otsustanud seda hoonet siiski mitte müüa.

"See on üks kõige suurem rida, mis meil suure tõenäosusega jääb kasutamata eelarvest, aga meil on veel neid objekte, millel on ehitushanked tulnud natuke odavamad, kui on eelarves kavandatud, nii et see ei ole kindlasti ainukene koht, kust me saame seda kallinemist katta," ütles Humal.

Rekonstrueeritud "Suudlevate tudengite" purskkaev valmib sügiseks.