Sõja 480. päev: Ukraina: Bahmuti juures jätkuvad ägedad lahingud

Oluline 18. juunil kell 22.21:

- Tammi lõhkamise järgses üleujutuses on Ukraina poolel hukkunud 16, Venemaa okupeeritud aladel 29 inimest;

- Vene ametnik tunnistas pühapäeval, et Ukraina vallutas tagasi küla Zapororižžja piirkonnas;

- Meedia on teinud kindlaks 25 528 Ukraina sõjas hukkunud Vene sõduri nimed;

- Briti luure: lahingute inimkaotused on suured;

- Šoigu: Venemaal napib soomukeid;

- Linnapea: Vene väed on röövinud Berdjanski rajoonist Venemaale ligi 300 last;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 650 sõdurit.

Sumõ oblastis hukkusid Vene vägede rünnakus isa ja poeg

Venemaa rünnakus Bilopillja linnale Sumõ oblastis hukkusid pühapäeval mees ja tema nelja-aastane poeg.

Bilopillja linnapea Jurii Zarko sõnul olid isa ja poeg teel pommivarjendisse, kui Vene vägede pomm plahvatas neist kolme meetri kaugusel. Isa hukkus sündmuskohal ning poeg teel haiglasse.

Vene väed pommitasid pühapäeval Sumõ oblastit 12 korral, kuues piirkonnas teatati 60 plahvatusest. Rünnakutes sai kahjustusi üks elumaja.

Sumõ oblast on langenud Vene vägede pidevate rünnakute alla selle vabastamisest mullu aprilli alguses.

Tammi lõhkamise järgses üleujutuses on Ukraina poolel hukkunud 16, Venemaa okupeeritud aladel 29 inimest

Kahhovka tammi lõhkamisele järgnenud üleujutuse tõttu on Ukraina teatel hukkunud 16 inimest, Venemaa okupeeritud territooriumil on Moskva teatel hukkunud 29 inimest, vahendas Reuters.

Dnipro jõel asuv Kahhovka veereservuaari tamm lasti õhku 6. juunil, tammi õhkimine tekitas suure üleujutuse Dnipro jõe kallastel.

Üleujutuse piirkonda jäävatest asulatest on Hersoni ja Mõkolajivi oblastis evakueeritud üle 3600 inimese ning 31 inimest on endiselt kadunud. Üleujutuse alla jääb endiselt ligikaudu 1300 maja, teatas Ukraina siseminister.

Hersoni oblastis Venemaa okupeeritud alasid juhtiva Andrei Aleksejenko sõnul kerkis okupeeritud alal hukkunute arv 29 inimeseni.

Vene ametnik: Ukraina vallutas tagasi küla Zapororižžja piirkonnas

Vene ametnik tunnistas pühapäeval, et Ukraina vallutas tagasi küla Zapororižžja piirkonnas, vahendas Reuters.

See on esimene suurem edusamm sellel rindel pärast vastupealetungi alustamist juuni alguses.

Ametnik Vladimir Rogov ütles, et Ukraina väed vallutasid Pjatõhkhatki asula ja positsioneeruvad seal, olles sattunud Vene suurtükiväe tule alla.

"Vaenlase "lainetelaadsed" pealetungid andsid tulemusi vaatamata tohututele kaotustele," ütles Rogov Telegrami sõnumirakenduses.

Ta lisas, et piirkonnas jätkuvad rasked lahingud. Ukrainalt kohe kommentaari ei tulnud ja Reuters ei saanud iseseisvalt kinnitada olukorda lahinguväljal.

Ametnik: Ukraina väed hävitasid Rõkove külas Vene laskemoonalao

Odessa sõjaväeadministratsiooni pressiesindaja Serhi Bratšuk ütles pühapäeval, et Ukraina väed hävitasid märkimisväärselt olulise laskemoonalao Venemaa poolt okupeeritud sadamalinna Henitšeski lähedal Hersoni lõunaosas.

"Meie relvajõud andsid hommikul hea – ja väga tugeva – löögi Henitšeski rajooni Rõkove külas ajutiselt okupeeritud Hersoni oblasti territooriumil," ütles Bratšuk pühapäevases hommikuses videosõnumis. "Seal oli väga märkimisväärne laskemoonaladu. See hävitati," vahendas Reuters ametniku sõnu.

Ukraina meedia postitas videoid, millel on näha kaugele silmapiirile tõusmas tohutut suitsusammast koos taevasse lendavate plahvatuste ja põlevate mürskude helidega.

Rõkove asub raudteeliinil umbes 20 kilomeetri kaugusel Lõuna-Ukrainas Aasovi mere äärsest sadamalinnast Henitšeskist, mis on olnud Kremli vägede poolt okupeeritud alates Venemaa sissetungi algusaegadest 2022. aasta veebruaris.

Briti luure: lahingute inimkaotused on suured

Briti kaitseministeeriumi teatel jätkuvad rasked lahingud Zaporižžija oblastis, Donetski oblasti lääneosas ja Bahmuti ümbruses.

Samuti öeldakse luureraportis, et mõlemad pooled kannavad suuri inimkaotusi, kusjuures Venemaa kaotused on tõenäoliselt suurimad pärast Bahmuti lahingu kõrgpunkti märtsis.

Šoigu: Venemaal napib soomukeid

Lääne-Siberis asuvas sõjaväetehases visiidil olnud Vene kaitseminister Sergei Šoigu ütles, et soomukite tootmist tuleb suurendada. Šoigu ütles, et tankide tootmise suurendamine on vajalik sõjalist erioperatsiooni läbi viivate Vene vägede vajaduste rahuldamiseks. Tema kommentaarid kordasid Vladimir Putini nädala alguses öeldud sõnu.

Nimelt oli Venemaa president öelnud, et sõjaväel puudub piisav "kõrgtäppislaskemoon, sidevarustus, lennukid, droonid ja nii edasi", kuid rõhutas, et Ukraina oli vasturünnaku esimese kahe nädala jooksul kandnud "katastroofilisi kaotusi".

Ukraina kaitseministri asetäitja Hanna Maliar ütles reedel, et Ukraina väed teevad edusamme, eriti riigi lõunaosas Zaporižžijas.

Berdjanskist on Venemaale viidud 300 last

Vene okupatsiooniväed on viinud Ukrainast Berdjanski rajoonist Venemaale Tšuvaššia vabariiki ligi 300 last, teatas okupeeritud Melitopoli eksiilis viibiv linnapea Ivan Fedorov sotsiaalmeediarakenduses Telegram.

Postituse järgi väitis Vene meedia, et 48 last saadeti algselt Tšuvaššiasse ja ülejäänud viidi sunniviisiliselt ära jao kaupa.

"Nad [Vene väed] saadavad lapsi kodust 1600 kilomeetri kaugusele sügavale Venemaale," ütles linnapea Fedorov. "Järgmisena manipuleerivad nad olukorraga Berdjanski suunas ja hoiavad lapsi Venemaal pantvangis," ütles Fedorov.

Ukraina riikliku andmebaasi kohaselt on mullu veebruarist saati okupeeritud aladelt röövitud ja viidud teistele Venemaa kontrolli all olevatele aladele või Venemaale umbes 19 500 Ukraina last.

2023. aasta märtsis teatas Rahvusvaheline Kriminaalkohus, et taotleb Venemaa riigijuhi Vladimir Putini vahistamist, kuna ta on "väidetavalt vastutav sõjakuriteos (laste) ebaseadusliku väljasaatmise ja (laste) ebaseadusliku üleviimise eest okupeeritud aladelt Ukrainas Vene Föderatsiooni".

Meedia: tuvastatud üle 25 000 Vene sõduri isiku

Venemaa sõltumatu meediaväljaanne Mediazona on koos BBC Venemaaga korraldatud uuringus teinud kindlaks 25 528 Vene sõduri nimed, kes on hukkunud sõja viimase 15 kuu jooksul. Meediaorganisatsioonid loetlevad surnuid nimede kaupa.

Alates ajakirjanduse viimasest uuendusest 4. juunil on hukkunute nimekirja lisatud kokku 1058 nime. Ajakirjanikud ja vabatahtlikud on nüüd tuvastanud ka umbes 4721 endist vangi ja üle 1853 palgasõduri, kes on Ukrainas tapetud.

Mediazona kirjutas, et Venemaa ajalehtedes ja veebis avaldatud järelehüüdes täpsustatakse harva, kus võitleja täpselt hukkus. Pealegi ei pärine märkimisväärne osa andmetest avalikest aruannetest, vaid kalmistutelt üle kogu Venemaa, mida vabatahtlikud külastavad.

Raport viitab ka sellele, et Venemaa kaitseministeerium heidutab piirkondlikke ametivõime avaldamast nekrolooge Ukrainas hukkunud sõduritele, et takistada Venemaa sõjaväelaste surmade uurimist.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 650 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas pühapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 219 820 (võrdlus eelmise päevaga +650);

- tankid 3984 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 7729 (+23);

- lennukid 314 (+0);

- kopterid 304 (+2);

- suurtükisüsteemid 3847 (+13);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 610 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 364 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 3371 (+7);

- tiibraketid 1211 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6571 (+14);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 522 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.