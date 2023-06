Tulevikus saab Kredexi toetusega väikeelamutele akuparke osta

Kui praeguste reeglite järgi saab Kredexi rekonstrueerimistoetusega osta salvestusvõimaluse ainult sama toetusega tehtud päikesepargile, siis aasta teises pooles avaneb uus taotlusvoor, kus see võimalus lisandub ka toetuse abita tehtud päikesejaamadele. Toetuste-eelarve on 28 miljonit eurot.

Kredexil ei ole eraldi päikeseenergia meedet eramutele, kuid väikeelamutele saab päikesepaneele osta väikeelamute rekonstrueerimistoetusega.

EAS-i ja Kredexi ühendasutuse eluaseme ja energiatõhususe osakonna juht Triin Reinsalu rääkis ERR-ile, et see toetus on mõeldud ka paljude teiste elamute energiatõhusust parandavate tööde tegemiseks, näiteks soojustamiseks, küttesüsteemi renoveerimiseks või ventilatsioonisüsteemi rajamiseks.

Praeguse reegli kohaselt saab vaid sama toetusega tehtud päikesepargile lisada hiljem salvestusvõimaluse, aga aasta teises pooles avaneb Kredexil uus taotlusvoor, mille puhul saab lisada salvestusvõimekuse ka juba olemasolevale toetuse abita tehtud päikesejaamale.

"Väikeelamute rekonstrueerimise toetuse eesmärgiks on paranenud energiatõhususega eluruumide arv ja primaarenergia aastase tarbimise sääst," ütles Reinsalu.

Ta lisas, et meede tugineb riiklikule poliitikale ja hoonete rekonstrueerimise pikaajalisele strateegiale, milles on võetud siht rekonstrueerida 105 000 eramut aastaks 2050.

Toetust on aktiivselt taotletud üle Eesti väga mitmesuguste majapidamiste poolt ja praeguseks on väikeelamute rekonstrueerimistoetuse eraldamise otsus tehtud ligi 2300 korral kogusummas 15,4 miljonit eurot. Projekte on rahastatud nii Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahast (RRF) kui ka riigieelarvest. Järgnevatel aastatel jagatakse toetust RRF-ist.

Alates 1. juulist peatab Kredex ajutiselt väikeelamute rekonstrueerimistoetuse taotluste vastuvõtmise.

"Põhjuseks on, et toetuse väljamakse viimane tähtaeg on 30. november ning sellises ajaraamis jõuab veel töödega valmis, et keegi ei jääks toetusest ilma. Kui soovitakse toetusega töid teostada, ei tohi töödega alustada enne uue vooru algust ja taotluse esitamist. Taotlusi saab taas esitada selle aasta teises pooles ning uue vooru eelarve 28 miljonit eurot," sõnas Reinsalu.

Praegu pole teada, millal uuesti saab taotlusi esitama hakata, aga Kredexi esindaja sõnul teavitavad nad sellest esimesel võimalusel.

Eraldi päikeseenergia meede on Kredexil ainult korterelamutele. Sellest saavad toetust taotleda ühistud, et korterelamutele päikesepaneele paigaldada ning ka salvestusvõimalust lisada. Sealjuures on korterelamute puhul juba praegugi võimalik toetust taotleda ka varem ilma toetuseta rajatud päikesepaneelidele salvestusvõimaluse lisamiseks.