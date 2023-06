Saarts Eesti 200 toetuse langusest: mingil hetkel saab uudsuse kapital otsa

"Nende käes on riigikogu spiikri koht ja see tähelepanu, mis on viimastel kuudel riigikogule ja riigikogus toimuvale olnud, ei ole olnud just kõige positiivsem," rääkis Saarts.

Samas pole see oluliselt mõjutanud teiste koalitsiooniparteide toetust. Küll aga hakkab Eesti 200 puhul ilmselt tuhmuma uue tulija kuvand.

"Mingil hetkel saab see uudsuse kapital uutel parteidel otsa ja tuleb argipäev. Siin ongi erakonna jaoks kriitiline hetk – kui su populaarsus on tugevalt langenud, kas suudetakse erakonda koos hoida, maailmavaatelist sõnumit hoida ühtse ja koherentsena ja vähemalt hoida ka oma tuumvalijat," sõnas Saarts.

Eesti 200 fraktsiooni liige Irja Lutsar ütleb, et ilmselt on populaarsusreitingut mõjutanud ka partei liikmetega seotud skandaalid.

"Kedagi ei ole ju süüdi mõistetud. Need on lahtised asjad ja me ei tea, kuidas need lõpevad, aga seda ka seostatakse Eesti 200-ga," ütles Lutsar.

Lutsar lisas, et loomulikult teeb erakond toimuvast omad järeldused, kuid suuri muutusi esialgu plaanis pole. "Meil on mandaat Eesti riigis asjad korda teha. Selleks meile valija andis mandaadi, selles mõttes meie mandaat ei ole küll kuidagi muutunud," ütles ta.

Tõnis Saartsi hinnangul peaks Eesti 200 võimuloleku aega jõulisemalt ära kasutama.

"Nad peavad mingisuguse märgilise poliitika või reformi algatama, mille kohta nende valija ütleb, et jah, see on just Eesti 200 poliitika, see, mida nad lubasid, Eesti 200 näoga algatus. Kui neist jääb mulje, et nad läksid koalitsiooni põhiliselt ajama Reformierakonna asja, siis ma arvan, et Eesti 200-l järgmisesse riigikogusse asja ei ole," ütles Saarts.

Esmaspäeval avaldatud ERR-i tellitud Kantar Emori küsitluse järgi on endiselt suurim toetus 25 protsendiga Reformierakorral. 21 protsenti vastajaid toetasid EKRE-t, 17 protsenti Keskerakonda, 12 protsenti Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda ning üheksa protsenti Isamaad ja Eesti 200.