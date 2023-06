Soome parlament kinnitas Petteri Orpo valitsuse ametisse

Soome parlament hääletas teisipäeval ametisse uue Petteri Orpo poolt juhitud valitsuse. Uue valitsuse poolt oli 107 parlamendisaadikut ja vastu hääletas 81, vahendas Yle. Soome valitsuskoalitsiooni programm sai avalikuks eelmisel reedel ning enamus ministrikandidaate said teatavaks pühapäeval.

Valitsuskõnelused kestsid seitse nädalat. Koalitsioonis on peale Petteri Orpo juhitava Soome Koonderakonna Põlissoomlased, Kristlikud Demokraadid ja Rootsi Rahvapartei.

Uus valitsus kavandab vähendada sotsiaaltoetusi, liberaliseerida alkoholiturgu ning karmistada kodakondsuse saamise põhimõtteid.

Uues valitsuses roteeruvad mitmed ministrid kahe aasta pärast

Koonderakonnal on uues valitsuses seitse ministrit peale peaministri Petteri Orpo. Soome uueks saab välisministriks Elina Valtonen, kaitseministriks Antti Häkkänen, munitsipaal- ja regionaalministriks Anna-Kaisa Ikonen, sotsiaalkaitseministriks Sanni-Grahn Laasonen, tööministri portfelli jagavad kahe aasta kaupa Arto Satonen ja seejärel on selles ametis Matias Marttinen, kultuuri- ja teadusministri portfelli jagavad samamoodi Sari Multala ja Mari-Leena Talvitie ning kliima- ja keskkonnaministriks saab Kai Mykkänen.

Põlissoomlaste ministripositsioonidest jääb rahandusministri amet erakonna juhile Riikka Purrale. Siseministriks saab Mari Rantanen, justiitsministriks Leena Meri, väliskaubandusministriks Ville Tavio, sotsiaalkaitse ja terviseministriks Kaisa Juuso ning transpordi- ja kommunikatsiooniministriks Lulu Ranne. Majandusministriks saab Vilhelm Junnila, kes on ametis kaks aastat ning tema järel asub ametisse Sakari Puisto. Ükski Põlissoomlaste ministrikandidaat ei ole varem ministriametis olnud.

Parlamendi esimehe kandidaadiks on Põlissoomlaste endine esimees Jussi Halla-aho.

Kristlike Demokraatide juht Sari Essayah asub põllumajandus- ja metsandusministri ametisse. Lisaks saab erakond kaheks aasta pärast veel ühe ministriportfelli

Rootsi Rahvapartei juht Anna-Maja Henriksson saab Soome haridusministriks. Uus Euroopa asjade minister on Anders Adlercreutz. Spordi- ja noorteministriks saab Sandra Bergqvist, kes on selles ametis kaks aastat. Seejärel läheb see ministriportfell Soome kristlikele demokraatidele.