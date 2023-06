Estlink 2 hoolduse varasem lõpp odavamat elektrit ei too

Üks kahest Eesti ja Soome vahelisest merekaablist Estlink 2 oli pea kaks nädalat hoolduses. Hooldustööd algasid 5. juuni varahommikul ja lõppesid planeeritust ligi kolm päeva varem ehk südaööl vastu reedet, 16. juunil.

Eleringi pressiesindaja Ain Kösteri sõnul oli tegu pikalt planeeritud hooldusega, mis lükati eelmisel aastal edasi, et maandada Venemaa agressioonist tulenevaid julgeolekuriske.

"Hooldus oli nüüd möödapääsmatu, et tagada ühenduse töö järgmisteks aastateks," sõnas Köster. "Töid tehti nii Eesti poolel kui Soomes, Eesti poolel kestsid tööd seejuures alla viie ööpäeva ehk vähem kui pool hoolduse kogupikkusest."

Kösteri sõnul tehti hoolduse käigus töid, mida polnud võimalik teha seadmete töötamise ajal.

"Eesti poolel tehti erinevaid hooldustöid Estlink 2 kõrgepingeseadmetel nii alalis- kui vahelduvvoolu poolel, trafol, muunduris, jahutus- ja juhtimissüsteemis," selgitas Köster.

"Toimusid erinevad tegevused alates mutrite ja poltide pingutamisest, õhufiltrite, tihendite ja muude detailide vahetusest, puhastustöödest kuni paljude seadmete tehniliste parameetrite kontrollmõõdistamiseni, et olla kindlad nende korrasolekus."

Estlink 2 hooldus tähendas muu hulgas, et Eestisse ei jõudnud hooldusperioodil enam sama palju Soome odavamat elektrit ja seetõttu tõusis Eestis elektri hind mitme kuu tagusele tasemele. Kui hooldustöödele eelnenud päeval oli päeva keskmine elektrihind 53 eurot megavatt-tunni eest, siis esimesel hooldustöö päeval ehk 5. juunil oli keskmine juba 92 eurot.

Teisipäeval, kui hooldustööde lõppemisest oli möödas neli päeva, oli elektrihind siiski veel kõrge: päeva keskmine oli 102 eurot megavatt-tunni eest, kõige kallim on elekter õhtul kella 21 ja 22 vahel - 161,12 eurot megavatt-tunni eest.

Eesti Energia turuanalüüsi strateeg Olavi Miller põhjendas, et hoolimata hooldustööde lõppemisest tingib elektrihinna siiski ka Skandinaaviamaade elektrihind.

"Skandinaavia elektrihind ise on nüüd nõks kõrgem, kui see oli kuu aega tagasi," ütles Miller. "Ja ka Skandinaavias on suuremad hooldused käimas, mis võtavad üldist pakkumist vähemaks, näiteks Rootsis on praegu 1000 megavatti hoolduses alates mai lõpust kuni juuni lõpuni."

Miller selgitas, et lisaks tingivad praeguse elektrihinna ka looduslikud tegurid.

"Päikest meil on, aga tuule efekt on siin ka," sõnas Miller. "Kui vaadata praegu tuuleparkide tootlust, siis täna kell kaks oli tootlus umbes 70 megavatt-tundi, mis on pigem tagasihoidlik, paar päeva tagasi pühapäeval, kui oli väga tuuline, tootsime 177."

Miller lisas, et hooldustööd ongi nimelt valitud aegadele, kui tavatarbimist, näiteks kodude kütmist on oluliselt vähem.

"Samas on alati teine äärmus, et kui väga palavaks läheb, siis hakatakse jahutama ja inimestel kulu jälle suureneb, aga hetkel oleme mugavas kohas, kus neid hooldustöid teha," selgitas Miller.

Eleringi pressiesindaja Köster lisas lõpetuseks, et sel aastal rohkem korralisi ehk pikalt ette plaanitud katkestusi hooldustöödeks plaanis ei ole.