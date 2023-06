Vene agressiooni toetavad Aafrika riigid võivad Soome abirahast ilma jääda

Soome uus valitsus plaanib kärpida abiraha maksmist nendele riikidele, mis toetavad Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas. Helsingi tahab, et abiraha saajad toetavad ka reeglitel põhinevat maailmakorda.

Soome uus valitsus kinnitati teisipäeval ametisse. Soome vabariigi uueks peaministriks sai Koonderakonna juht Petteri Orpo. Uus valitsus plaanib piirata riiklikke kulutusi, nende hulgas ka välisabi eelarvet.

Soome plaanib seada arenguabi andmisele tingimused. Helsingi tahab, et abi saajad toetavad ka reeglitel põhinevat maailmakorda, vahendas The Times.

"Soome esmane kohus on toetada Ukrainat ja võrreldes ukrainlaste kannatustega on moraalselt vale, et Soome jätkab arenguabi andmist riikidele, mis toetavad Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu," märkis Soome väliskaubandusminister Ville Tavio.

"Arengumaad peaksid keskenduma oma riigi arendamisele, selle asemel, et toetada Venemaa sõda. Hoian silma peal riikidel, mis saavad Soomelt abi, kuid otsustavad mitte austada rahvusvahelist reeglite põhist korda ja Ukraina riiklikku suveräänsust," lisas Tavio.

Pole veel selge, kuidas selline lähenemine tööle hakkab. Avalikult toetavad Venemaad vaid käputäis riike, nagu Süüria, Valgevene ja Põhja-Korea. Kümned riigid aga pole mõistnud hukka Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas. Samuti aitavad mitmed riigid Venemaal mööda hiilida Moskva-vastastest sanktsioonidest.

Kümme peamist Soome välisabi saajat, nagu Keenia, Tansaania, Etioopia, on Venemaale vähe abi andnud. Soome tegevusest võivad aga eeskuju võtta teised Euroopa riigid. Tavio sõnul tuleb sellist lähenemisviisi koordineerida Euroopa Liidu tasandil.

Mõned analüütikud leiavad, et lääneriigid peavad kasutama arenguabi ja kliimapoliitikat geopoliitilise relvana. Selle käigus tuleks arenguriike veenda, et nad suurriikide rivaalitsemises ei asuks Venemaa ja Hiina poolele.

"Me ei tohiks tingimusteta toetada neid, kes püüavad õõnestada meie huve ja väärtusi. Kõikides liberaalsetes demokraatlikes riikides küsivad inimesed ja poliitikud, miks peame andma raha nendele, kes ei toeta meie väärtusi ja väidavad, et nende huvid on vastuolus meie omadega," ütles Saksamaa Välissuhete Nõukogu teadur Benjamin Tallis.