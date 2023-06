Kiire inflatsioon võib suurendada narkootikumide tarbimist

Carmen Tiinase Sisekaitseakadeemia finantskolledži lõputööna valminud uuring analüüsis Eesti narkootiliste ainete turu seoseid inflatsiooniga, ainete hindade muutumist ja turuloogikat.

Uuringu järgi on viimaste aastate kiiret palgatõusu arvestades narkootikumide hinnad tavainimestele taskukohased ning gramm kanepit või amfetamiini maksab keskmiselt 20 eurot ning gramm kokaiini 150 eurot.

Kui inflatsioon on muude kaupade hinnad viimase viie aastaga üles viinud, siis narkootiliste ainete hind sisuliselt muutunud ei ole, mis soodustab ka nende eelistamist alkoholile.

Uuringu järgi on hinnataseme püsimise taga tihe konkurents narkootikumide müüjate vahel ja hinna langus Euroopa n-ö hulgimüügiturul. Eestis müüdavate narkootikumide puhtus on viimastel aastatel oluliselt paranenud, mis aga võimendab sõltuvuse teket, tõi uuring välja.

Uuringu kohaselt ei pea paika arvamus, et majanduslangus toob inimeste ostujõu vähenemise tõttu kaasa ka uimastite tarbimise languse. Vastupidi, käesolev majanduslangus tõenäoliselt hoopis suurendab narkootikumide tarbimist, sest need on kergelt kättesaadavad ja võrdlemisi odavad.

Uuring järeldab, et kiire inflatsiooni jätkumisel on narkootilised ained kättesaadavad, mistõttu on nende levikut raskem piirata.

Uuring tugines Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi, Tervise Arengu Instituudi, maksu- ja tolliameti ning statistikaameti andmetele ja ekspertintervjuudele.