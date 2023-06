Koidula ja Luhamaa piiripunktis peab ületust ootama mitu ööpäeva

Autod Koidula piiripunktis on oodanud juba 12, 16 või isegi 24 tundi, aga see ei ole veel kõik, sest piirist üle sõites ootab ees juba järgmine kontroll.

Mait oli üks nendest, kes kolmapäeva pärastlõunaks oli piiripunktis oodanud ligi 24 tundi.

"Mina eile (teisipäeval – toim.) samal ajal tulin siia. Kui homme hommikuks minema saab, siis oleks küll hästi," ütles ta.

Mõned aga teadsid juba piirile tulles, et läheb aega ning võtsid kaasa süüa ja juua.

"Ühe ööpäevaga me muidugi ei arvestanud. Midagi võtsime kaasa süüa ja juua. Kas sellest piisab, ei oska öelda," lausus Tatjana.

Kagu piiripunkti juht Peter Maran ütles, et Venemaa muutis maikuus oma kontrolliprotseduure, mistõttu muutus Venemaa-poolne piirikontroll oluliselt aeganõudvamaks, seda eeskätt autoga reisivatele tavakodanikele. Tema sõnul ületab ööpäevas piiri 15 kuni 40 sõiduautot. Tavapäraselt võis piiri ületada kuni 25 sõiduautot ühes tunnis.

"Meile teadaoleva info kohaselt kestab Ukraina kodanike ja Moldova kodanike kontroll Venemaal kauem kui teistel kodanikel, kuna neid kontrollitakse lihtsalt põhjalikumalt ja intervjueeritakse põhjalikumalt," ütles Maran.

Luhamaa piiripunktis on olukord veelgi halvem.

"Täna minule teadaolevalt on Luhamaal ooteaeg umbes kolm ööpäeva, Koidulas natuke vähem. Naabri (Venemaa – toim.) tegevus on prognoosimatu," nentis Maran.

Järjekorras ettelaskmise erisusi Marani sõnul ei tehta, kui tegemist pole väga ekstreemse olukorraga.

"Väga paljud piiriületajad tulevad piirilt oma lastega, meil on väga palju vanureid, väga palju halvas tervislikus seisundis inimesi. Luhamaal oleme viimastel nädalatel korduvalt kutsunud kiirabi piiripunkti, kuna inimestel on hakanud halb. Me ei saa kedagi järjekorrast ette lubada, sest kõigil on põhjus, miks nad peaksid kiiremini piiri ületama," lausus ta.

Maran ütles, et inimesed on siiski väga rahumeelsed ja kannatlikud.