Wallace ei saa ja Rutte ei taha NATO peasekretäriks

Briti kaitseminister Ben Wallace tunnistas intervjuus The Economistile, et temast tõenäoliselt ei saa NATO uus peasekretär. Lehe väitel olevat peasekretäri rollist ära öelnud ka praegune Hollandi peaminister.

Suurbritannia praegune kaitseminister Ben Wallace tunnistas intervjuus Briti lehele The Economist, et temast tõenäoliselt ei saa järgmine NATO peasekretär.

The Economisti allikate kohaselt olevat NATO peasekretäri ametit pakutud ka praegusele Madalmaade peaministrile Mark Ruttele, kes on sellest kaks korda ära öelnud. Veel hiljuti peeti tugevaks kandidaadiks ka Taani peaministrit Mette Frederikseni, kuid Taani kaitse-eelarve ei vasta NATO kahe protsendi SKP sihile. Samas kinnitasid allikad Ben Wallace'i lähistel, et tema võimalused on veel avatud.

Alternatiivide puudusel võidakse praeguse ametis oleva peasekretäri Jens Stoltenbergi ametiaega pikendada, kirjutas hiljuti Financial Times ning eraldiseisvalt oma allikatele tuginedes ka Reuters. Stoltenbergi ametiaega on praeguseks pikendatud juba kolm korda.

Mitmed Eesti poliitikud on varem hinnanud, et NATO peasekretäri isik ei ole tegelikult väga oluline.