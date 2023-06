Tänavuse aasta maasikasaak jääb eelmisele alla

Tartu Turul maasikaid müüva Utsu talu perenaise Ina sõnul on tänavusel aastal põldudel suur külmakahju. Perenaine tunnistab, et eelmisel aastal oli nende maasikasaak suurem.

Maasika kilohind oli Utsu talus hooaja alguses kaheksa eurot, aga hind on iga päevaga kukkumas.

"Kilohind muutub suve lõpu poole odavamaks kindlasti, sest maasika suurus on väiksem, esiteks. Ja siis ostetakse rohkem sisse tegemiseks," selgitas Ina.

Seevastu Heili Moosese talust ütles, et maasikasaak on neil sel aastal hea. Siiski teeb kuum ilm marjadele liiga. Nende talus on maasika kilohind kuus kuni seitse eurot.

ERR küsis Tartu turu klientidelt, milliseid maasikaid on nemad tulnud turule ostma. Vanaproua Milvi sõnul ta ise maasikaid ei kasvata, sest linnas seda teha pole võimalik. Küll aga sööb ta marju meeleldi: "Praegu on hooaeg. Kui on hooaeg, siis eelistan ikka Eesti maasikat".

Turult ostis Eesti maasikaid ka Egle, kelle sõnul kilohind kõrge pole. "Mul on lihtsalt ääretult kahju neist. Ma tean, kuidas nad kastmisega praegu vaeva näevad. Seda enam, millist ressurssi nad praegu kasutavad, siis ma arvan, et ei ole kallis."

Tänavu on Tartu turul üle 30 Eesti maasika pakkuja. Turu tegevjuht Rene Kiis ütles, et konkurents müügikohtadele on tihe.

"Tegelikult, eks see on teistpidi jälle väga hea, et inimene leiab endale just õige maasika. Ja turul on väga oluline see, et sa suhtled kauplejaga. Saad teada kauba kohta rohkem, kuidas see on kasvatatud jne. See paneb selle paika. Ja kolmandat pidi see mõjub jälle hindadele, meil on päris head maasikahinnad juba ka," rääkis ta.

Reedel toimub kolmandat korda Tartu turul ka maailmas ainulaadne maasika drive-in.

"Tuled autoga, sõidad sisse, vaatad, valid endale sobivad maasikad välja. Ostad siis kastiga või mitte ja laadid autosse ja sõidad edasi. Tavapäevadel on meil siin ikkagi nii palju rahvast, millepärast me sõita lasta ei saa, aga võib-olla see jaanilaupäev nii palju rahvast ei ole, et saab siin autodega sõita. Me reguleerime liiklust ka. See on selline erakordne võimalus tulla ja mugavalt osta endale maasikaid," kirjeldas Kiis.