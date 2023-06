Saks: Prigožini väljaastumine on väljendus armee frustratsioonist rindel

"Eelkõige on see segadus ja seda olukorda praegu kuidagi teistmoodi defineerida on väga keeruline. Küsimus on selles, kas Wagneri grupi juhi korraldatud väljaastumine Venemaa juhtkonna vastu on väljunud Venemaa juhtide kontrolli alt või on tegemist lokaliseeritud mässuga, mis tõenäoliselt mingisuguse lahenduse leiab lähema aja jooksul," ütles Saks.

Saksa sõnul ei ole Venemaal ei ole kehtestatud eriolukorda, kuid on algatatud kriminaalasi Prigožini vastu, keda pole suudetud arreteerida, kuigi reedel saadeti Moskvast välja spetsiaalne üksus. "Aga Prigožin on kindlasti veel vabaduses," ütles ta.

Saks märkis, et väga keeruline on väliste tunnuste järgi teha vahet Wagneri võitlejatel ja Vene sisevägede ja armee sõduritel, kes kannavad kõik sama vormiriietust. "Seetõttu mis toimub täpsemalt Rostovi linnas, kus väidetavalt on Wagneri üksus sisenenud ja nende enda väitel mingeid hooneid kontrolli alla võtnud. Visuaalid seda ühemõtteliselt ei kinnita – need võivad olla ka Venemaa juhtkonnale lojaalseks jäänud sisevägede üksused, kes olukorda kontrollivad. Wagneri juht tegutseb ka põhimõttel, et kui suudad meedias luua mulje, et oled edukas, siis on võimalus, et Vene armee üksused ei hakka tema omadega võitlema," sõnas ta.

Reaalselt toimuvast võibki olla olulisem meedias toimuv, sõnas Saks. Ka Rostovi linnas on näha segadust. Saksa sõnul on selge, et mingid Wagneri üksused on Doni-äärsesse Rostovi linna sisenenud, kuid keeruline on öelda, mis nad seal teinud on.

Samuti on märgata, et inimesed üritavad linnast lahkuda. Vene televisioonis saab olema kandev roll ning sotsiaalmeedia ligipääsu on juba piiratud, sõnas Saks.

"Vähemalt Venemaa juhtkond eile oli küll segaduses. Seda me saame öelda, et Venemaa juhtkond meediaruumis olukorda ei kontrollinud ja ei usu, et nad ka praeguseks on selle kontrolli alla saanud. Selles mõttes on olukord ikkagi väga tõsine," ütles Saks.

Saks märkis, et ei ole kindel, et Prigožinile Venemaal toetust jagub. "Aga mida ma tahan rõhutada on see, et mis praegu toimub, Prigožini isikus on see muutunud võitluseks tema ellujäämise nimel, aga miks see kõik toimub on väljendus sellest, et Venemaa armees on mingi frustratsioon olukorra pärast rindel, sõjas, mis ei ole mingit edu toonud ja on väga suured kaotused," rääkis Saks.

"Kõikides impeeriumides on see loogika sügavalt olemas, et kohe kui ollakse ebaedukad hakkab võim oma legitiimsust kaotama, oma kindlust igal juhul," ütles Saks.

Saks sõnas, et Venemaa olukord sõjas Ukrainas on viimase päevaga täielikult muutunud, kuid ei saa öelda, kas see toob kaasa ka laiema lagunemise rindel.