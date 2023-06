Läänemets: Eesti piiri sulgemine tuleb otsustada koos naabritega

Läänemets kinnitas saates, et Eesti jaoks on olukord piiri taga muutusteta.

"See tähendab, et me pole midagi, mis otseselt Eestit võiks sõjaliselt ähvardada, sealt tuvastanud. Aga loomulikult me oleme valmis erinevateks situatsioonideks. Siseministrina ma pean silmas piiri ja selle piiri pidamist – ma võin kinnitada, et piir peab," rääkis ta.

Lihtsalt Venemaal oleva äreva olukorra tõttu sealt inimesi üle piiri Eestisse laskma ei hakata.

"Aga kui nüüd juhuslikult on Venemaal neid inimesi, kes tahavad Venemaalt mingil põhjusel põgeneda ükskõik, mis põhjusel, siis meie sõnum on väga lihtne – nii nagu varem, me oleme kehtestanud sanktsioonid Vene inimestele ja läbi Eesti, arvatavasti läbi Baltikumi ja läbi Soome nad kuhugi liikuda ei saa. Meie kedagi vastu võtma ei hakka selle põhjusega, et Venemaal on sisemiselt lihtsalt ärev olukord," selgitas minister.

Läänemetsa kinnitusel on Eesti laupäeval piirikontrolli tugevdanud ehk piiripunktides ja nendevahelisel alal on rohkem töötajaid. Kõigi piirile saabuvate inimestega vesteldakse.

"Me oleme teatud asju ka läbi harjutanud, meil on valmisolek reageerida teatud aja jooksul erinevatele sündmustele või vajadustele," rõhutas Läänemets ja kinnitas, et vajadusel on valmidus ka rohkem inimesi piirile tööle panema.

"Hetkel seda vajadust ei ole. Kui see tekib, siis me oleme selleks valmis," märkis ta.

Piirimeetmete tugevdamine või sulgemine otsustatakse Läänemetsa sõnul koos oma liitlaste ja naabritega.

"Seda (piiri sulgeda - toim.) tuleb teha täpselt õigel ajal. Oleneb, mida see piiri sulgemine tähendab. On erinevaid kodanikke, erinevate Euroopa Liidu elamislubadega Vene kodanikke. See tuleb meil koos partneritega arutada, koos otsustada."