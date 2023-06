Vene väed jätkavad tsiviilpiirkondade pommitamist Lõuna-Ukrainas

Ukraina kaitseministeeriumi teatel viivad riigi väed läbi aktiivseid pealetungioperatsioone mitmes suunas korraga ning Kiiev teatas, et Ukraina väed teevad Bahmuti ümbruses edusamme. Ukraina relvajõudude peastaap teatas pühapäeval, et Vene armee on Zaporižžja ja Hersoni suunal kaitsepositsioonil ja üritab tagasi tõrjuda Ukraina vägede rünnakuid.

Oluline 25. juunil kell 16.08:

- Putin mässu eel salvestatud kõnes: sõda Ukrainas on jätkuvalt prioriteet;

- Ukraina väed teevad Bahmutis edusamme;

- Venemaa teatel tõrjuti Ukraina vägede rünnakud Bahmutis;

- Venemaa pommitas taas Sumõ oblastit;

- Ukraina: Venemaa pommitamise tõttu hukkus Nikopolis üks inimene;

- Briti luure: Ukraina väed jätkasid peale pausi pealetungioperatsioone.

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 720 sõdurit ja 19 suurtükisüsteemi.

Putin mässueelses kõnes: sõda Ukrainas on jätkuvalt prioriteet

Vene riiklik meedia avaldas pühapäeval videoklippe intervjuust Vene presidendi Vladimir Putiniga, kelle sõnul on "sõjaline erioperatsioon" Ukrainas tema jaoks peamine prioriteet ning ta on pidevas ühenduses Vene kaitseministeeriumiga. Putini sõnul tunneb Venemaa end enesekindlalt ning kõik eesmärgid täidetakse.

Reuters juhtis tähelepanu, et intervjuu tundus olevat salvestatud enne Jevgeni Prigožini juhitud Wagneri mässu ning intervjuus ei olnud viiteid laupäevastele sündmustele. Kuna intervjuu teinud Pavel Zarubini sõnul tehti intervjuu peale kohtumist sõjakooli lõpetanutega, siis võis see viidata kolmapäeval toimunud sündmusele.

Täispikk intervjuu peaks ilmuma hiljem pühapäeval Vene telekanalis Rossija.

Vene meedia teatel osaleb Vladimir Putin Vene riikliku julgeoleku nõukogu istungil sel nädalal, kuid teates ei täpsustatud selle toimumise kuupäeva.

Ukraina ombudsman: Vene väed tapsid okupeeritud Berdjanskis kaks teismelist

Ukraina inimõiguste voliniku Dmõtro Lubinetsi teatel tapsid Vene väed tõenäoliselt okupeeritud Berdjanski linnas Lõuna-Ukrainas kaks 16-aastast poissi. Teismelised tapeti nende ukrainameelsete seisukohtade tõttu, vahendas The Kyiv Independent. Üks kahest poisist Tihran Ohanissian, teatas enne hukkumist video teel, et plaani kohaselt on on kavatsus tappa kindlalt kaks inimest.

Venemaa poolt ametisse pandud Vladimir Rogovi teatel oli tulevahetust kuulda Berdjanski lõunaosas 24. juuni õhtul. Päev hiljem teatas Rogov, et kohalikud okupatsioonivõimud tapsid kaks ukrainameelset terroristi, mainides, et üks neist on Tihran Ohannissian.

Vene väed jätkavad Ukraina tsiviilpiirkondade pommitamist Lõuna-Ukrainas

Ukraina kaitsejõudude lõunaringkonna hommikuse rindeülevaate kohaselt pommitasid Vene väed Kozatske ja Vesele Berõslavi piirkondi, rünnates eraisikutele kuuluvaid hooneid. Üks maja hävis rünnakus ja veel mitu sai kahjustada. Samuti ründas Vene suurtükivägi Hersoni oblasti paremkalda asulaid ja Dnipro-Bugi jõgede suudmeala. Kõige rohkem said nendes rünnakutes kahjustada Antonivka ja Herson, tababusi said ka Mõkilske ja Dniprovske.

Briti erukindral: Prigožin võib Wagneriga Kiievit läbi Valgevene rünnata

Kui Wagneri grupi palgasõdurid järgnevad oma juhile Jevgeni Prigožinile, võib Valgevene rünnak Kiievi vastu taaskord aset leida, hoiatas Briti kindralstaabi endine ülem.

Lord Dannatt ütles Sky Newsi saates Sophy Ridge On Sunday: "Prigožin lahkus Valgevenesse, kuid kas sellega on Prigožini ja Wagneri grupiga lõpp? Asjaolu, et ta läks Valgevenesse, tekitab minu arvates muret," sõnas Dannatt.

"Mida me ei tea, ja mida me järgmiste tundide ja päevade jooksul alles avastame, on see, kui palju tema võitlejaid on temaga tegelikult kaasa läinud," lisas Dannatt.

"Kui ta on läinud Valgevenesse ja hoiab enda ümber tõhusat lahingujõudu, siis ähvardab ta taas Ukraina tiiba Kiievi lähedal, kust sõda alguse sai möödunud aasta 24. veebruaril. Ukraina peab seda tiiba väga tähelepanelikult jälgima ja tegema kindlaks, et neil on manööverüksused, kes suudavad tõrjuda Valgevene suunalt uue rünnaku," sõnas Briti sõjaväelane.

Ukraina väed teevad Bahmutis edusamme

Ukraina kaitseministeeriumi teatel viivad riigi väed läbi aktiivseid pealetungioperatsioone mitmes suunas korraga. Bahmuti suunal intensiivistab Ukraina rünnakuid Vene vägede kaitsepositsioonide vastu. Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar teatas, et Ukraina väed teevad Bahmuti ümbruses edusamme.

Venemaa kaitseministeerium väitis juba reedel, et Ukraina väed kasutavad ära Wagneri mässu, et alustada pealetungi Bahmuti suunal.

Ukraina väed jätkavad pealetungi ka lõunarindel. Maljar teatas, et riigi lõunaosas käivad ägedad lahingud. Vene sõjablogijad väidavad, et Ukraina väed jätkavad Robotõne ründamist. Blogijad väidavad, et Ukraina väed on jõudnud asula lähedusse. Vene blogijad väidavad veel, et Venemaa saatis piirkonda Spetsnazi üksuseid. Sotsiaalmeedias levivad väited, et Ukraina üksused jõudsid Dnepri idakaldale ning Antonivka ümbruses käivad lahingud.

Ukraina relvajõudude peastaap teatas pühapäeval, et Vene armee on Zaporižžja ja Hersoni suunal kaitsepositsioonil ja üritab tagasi tõrjuda Ukraina vägede rünnakuid, vahendas Ukrainska Pravda.

Lõunarindel võitlevad Ukraina sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/AP/Efrem Lukatsky

Venemaa teatel tõrjuti Ukraina vägede rünnakud Bahmutis

Venemaa kaitseministeerium teatas pühapäeval, et Vene väed lõid tagasi Ukraina vägede rünnakud Donetski ja Zaporižžja oblastis.

Ministeeriumi teatel löödi tagasi 10 rünnakut Bahmuti piirkonnas.

Venemaa pommitas taas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas pühapäeval Sumõ oblastis asuvat üheksat asulat. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

Ukraina: Venemaa pommitamise tõttu hukkus Nikopolis üks inimene

Dnipropetrovski oblastis Nikopolis sai Venemaa pommitamise tõttu surma üks 71-aastane mees, teatas Dnipropetrovski oblasti kõrge ametnik. Ametniku sõnul pommitas Venemaa elamuid ja taristut. Linnas elab umbes 115 000 inimest ja see asub Kahhovka veehoidla lähedal.

Briti luure: Ukraina väed jätkasid peale pausi pealetungioperatsioone

Ühendkuningriigi kaitseministeerium hindas oma hommikuses rindeülevaates, et Ukraina väed on on peale pausi asunud uusi pealetungile kolmel rindelõigul Lõuna- ja Ida-Ukrainas. Uues pealetungifaasis on aluseks esimese kahe nädala pealetungil õpitu, mille käigus kohandati ründetaktikaid.

Brittide hinnangul jätkavad Ukraina väed aeglast, kuid kindlat taktikalist edenemist võtmekohtades.

Vene väed on samas Luhanski oblastis teinud jõupingutusi tungimaks Serebrjanka metsa peale, mis asub Kreminna lähistel. See pealetung näitab Briti kaitseministeeriumi hinnangul, et Vene väejuhatus soovib jätkuvalt kus võimalik veel pealetungile minna. Kuigi Vene väed on brittide hinnangul vähesel määral edenenud on Ukraina väed hoidnud Vene vägede läbimurde ära.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 June 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/H5IDdCZHR4



#StandWithUkraine pic.twitter.com/HasXLi6MAb — Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 25, 2023

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 720 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas pühapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 224 630(võrdlus eelmise päevaga + 720);

- tankid 4030 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 7806 (+2);

- lennukid 314 (+0);

- kopterid 308 (+0);

- suurtükisüsteemid 4034 (+19);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 624 (+5)

- õhutõrjesüsteemid 385 (+2);

- operatiivtaktikalised droonid 3472 (+12);

- tiibraketid 1259 (+41);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6735 (+4);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 552 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, et millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.