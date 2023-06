Eksperdid energiaturust: praegune üldiselt hea seis võib kiirelt muutuda

Euroopa maagaasi turuhind on viimase kuu jooksul langenud pärast sõja algust kõige madalamale tasemele 23 euro juurde megavatt-tunnilt ja siis nädalaga pea kahekordistunud 41 euroni. Ekspertide hinnangul iseloomustabki see energiaturgu, et üldseis on hea, aga see võib kiirelt muutuda.

"Üleüldine olukord Euroopa energiaturul on endiselt kitsas. Ja seepärast võime edaspidi oodata hinna kõikumist gaasiturul, nagu oleme näinud viimastel nädalatel. See kestab kahjuks veel päris pika aja vältel," ütles ERR-ile mõttekoja Bruegel energeetikaanalüütik Simone Tagliapietra.

Kliimaminister Kristen Michal märkis, et talvel, kui päikest ja tuult on vähem, tuleb turule ka teist energiat. "Võib-olla vahel ka fossiilsemat, mis on kallim. Aga ma julgen küll arvata, jah, et riigid on paremini valmis, energiaturud on paremini valmis selleks, mis sel talvel tuleb," ütles Michal.

"Loomulikult see ei välista eeskätt just Venemaa pahatahtlikku käitumist taristuvaldkonnas ja ei välista ka Venemaa pahatahtlikku käitumist energiaturgudel, aga ma usun, et me saame hakkama," avaldas Eesti kliimaminister lootust.

Viimase aasta jooksul on Euroopa tasemel energiatarbimist kõvasti kokku tõmmatud ning see on olnud üks peamisi edu pante. Loomulikult aitas ka soe talv, mida ei saa aga uuesti eeldada. Euroopa Komisjoni hinnangul on suures pildis veel haavatavusi.

"Me oleme endiselt olukorras, kus mõned riigid saavad Venemaalt gaasi ja me oleme olukorras, kus kohe, kui Aasia nõudlus taastub Covidi-eelsele tasemele, on hinnakonkurents suure Aasia turuga jälle päris tõsine," selgitas Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson.

Seda iseloomustas juba seesama gaasihinna kõikumine juunis, mis oli tingitud Hiina majanduse stiimulpaketist ja Norra gaasitarnete tõrgetest. Samas on Euroopa gaasimaardlatesse talvevaru juba soetatud.

"Meie gaasihoidlad on juba päris täis hetkel - üle Euroopa keskmiselt 70-protsendine täituvus. Nende täitmine sel aastal on loomulikult palju lihtsam kui eelmisel aastal. Sellest vaatenurgast on meil üks element juba kindlam," ütles Tagliapietra.