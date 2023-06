Vene riiklik meedia: Šoigu külastas Ukrainas asuvaid sõdureid

Šoigu pole mässu kommenteerinud. Ria väitis esmaspäeval, et Šoigu kohtus Ukrainas ka kindralitega, vahendas The Guardian.

Venemaa kaitseministeerium tahtis varem saada palgasõdurite grupeeringu Wagner oma otsese kontrolli alla. Wagneri juht Jevgeni Prigožin teatas kohe, et tema grupeering sellist lepingut ei sõlmi. Nädalavahetusel alustas Prigožin mässu ning nõudis Šoigu vallandamist.

Wagneri väed jõudsid umbes 200 kilomeetri kaugusele Moskvast. Siis väitsid aga Kreml ja Prigožin, et jõudsid Minski vahendusel kokkuleppele. Kokkuleppe sisu pole teada, meedias levivad väited, et Putin lubas Šoigu vallandada.

Sotsiaalmeedias levivad nüüd väited, et FSB pani Šoigu koduaresti ja teda süüdistatakse varguses.

Russian Sources are stating that Russian Minister of Defense, Sergei Shoigu is currently under a form of "House Arrest" by the FSB pending an Investigation into his Leadership within the MoD and the Theft of Military Funding, Sources believe that Major Announcements regarding… pic.twitter.com/LZCt8y7ly3