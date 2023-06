Vaatlejad: Putini võim mureneb ja riigis võib puhkeda järgmine mäss

Legendaarne maletaja ja Venemaa opositsioonipoliitik Garri Kasparov leiab, et Putini võim mureneb. Kasparovi hinnangul oli Putini viimane kõne haletusväärne vaatepilt. Tema sõnul on Venemaa maffiariik, kus kõike määrab vägivald. Putinil pole aga riigis enam vägivalla kasutamise monopoli.

Putin's speech was a pathetic spectacle reflecting the weakness exhibited during Prigozhin's mutiny. In a mafia state where the threat of violence determines everything, he has lost that monopoly and is temporizing. https://t.co/u24rIlrjCa