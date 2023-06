Reinsalu Isamaa fraktsiooni juhtimises praegu muutusi ei plaani

Erakonna Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles ERR-ile, et hetkel ei ole kavas vahetada välja Isamaa riigikogu fraktsiooni esimeest Helir-Valdor Seederit.

"Me ei ole lihtsalt praegu teistmoodi otsustanud. Ega miski ei ole kivisse raiutud, aga niisugust otsust meil ei ole tehtud. Vaatame edasi, kuidas töö kulgeb. Mul on Heliri suhtes täielik usaldus ja küll me meeskonnana saame parlamenditöö korraldamisega hakkama," lausus Reinsalu.

"Eks me korraldame nii nagu töö on kõige tõhusam ja optimaalsem. Kui me leiame, et on vaja mingeid muutusi, eks me siis ühiselt arutame ja teeme seda," lisas ta.

Reinsalu viitas, et ka Seeder ei olnud erakonnajuhina fraktsiooni esimees. Siis juhtis fraktsiooni Priit Sibul.

Reinsalu sõnul ei ole plaanis teha muudatusi ka Isamaa esindajate seas riigikogu komisjonides.

Isamaa valis Urmas Reinsalu erakonna uueks esimeheks 10. juunil toimunud üldkogul.