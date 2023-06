Kallase sõnul leiaks tuleva aasta eelarves kärbetega kokkuhoidu 50 miljonit

Kuigi järgmise aasta riigieelarvest oli eesmärgiks kärpida üle miljardi euro, pole see reaalne ning praegused vahekokkuvõtted näitavad, et kärbetega võiks leida vähemalt 50 miljonit eurot, ütles Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister" Kaja Kallas.

Kallase sõnul saab kärbetest rääkida täpsemalt augustis, kui rahandusministeerium avaldab majandusprognoosi, kuid miljardieurosest eelarvekärpest pole mõtet rääkida. Praeguse seisuga, mil ministrid veel otsivad oma vastutusaladest kokkuhoiukohti, saab rääkida pigem 20 korda väiksemast summast, lausus peaminister.

"Me peaksime püüdma vähemalt 50 miljonit (eurot) leida kokkuhoidu. Ambitsioon on suurem, aga see on reaalselt tehtav. Seda on väga vahva kuulata, kui öeldakse, et 500 miljonit kokku hoida pole midagi," lausus Kallas ja soovitas neil ütlejatel riigieelarvesse vaadata ja taolised kokkuhoiukohad leida.

Kallas ei nõustunud väitega, et 50 miljonit on eesmärgiga ehk miljardi euroga võrreldes naeruväärne summa, sest kokkuhoiukohtade leidmine on keeruline.

"See ei ole naeruväärne. Ma ei ütle, et see (kokkuhoid) on 50 miljonit, vaid et 50 miljonit on reaalsem kui 500 miljonit. /.../ Suutsime kaardistada dubleerivaid tegevusi, mida saab kärpida. Mis tuli välja, et /.../ seal kokku hoida on väga raske," lausus Kallas, tuues näiteks hariduse ja tervishoiu, kuhu on hoopis raha juurde vaja.

Kallase sõnul tuleb kokkuhoidu leida ka tema enda vastutusalas ehk riigikantseleis ja peaministri büroos, samuti kaitseministeeriumi kui asutuse sees. "Mida vähem bürokraatiat, seda rohkem laskemoona," ütles ta.

Kallas lisas, et suurt kokkuhoidu ei annaks ka kõrgemate riigiametnike palkade indekseerimise peatamine. "Ka see küsimus on asi, mid tasub arutada. See suurt kokkuhoidu muidugi ei too," lausus ta.

Rahandusministeeriumi kevadprognoosi järgi kasvab eelarvepuudujääk sel aastal 4,3 protsendini SKP-st ehk 1,7 miljardi euroni ning jääb järgmisel aastal 4,2 protsendi juurde. Eesti Pank oli juunis märksa optimistlikum ja prognoosis järgmise aasta puudujäägiks 1,7 protsenti.

Valitsus hakkab järgmise aasta eelarvet ja nelja-aastast riigi eelarvestrateegiat arutama peale rahandusministeeriumi suvise prognoosi avaldamist.