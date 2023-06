Bosnia serblased ei tunnusta enam riigi kõrgeima kohtu otsuseid

Bosnia serblaste seadusandjad otsustasid teisipäeval peatada Bosnia ja Hertsegoviina põhiseaduskohtu otsuste tunnustamise, õhutades veelgi etnilisi pingeid sügavalt lõhenenud riigis. Bosnia ja Hertsegoviina riik koosneb kahest osast – serbia enamusega Serblaste vabariik ning Bosnia ja Hertsegoviina Föderatsioon, kus elavad moslemitest bosnialased ning etnilised horvaadid.

Bosnia Srpska vabariigi (Република Српска) liider Milorad Dodik on pikalt võidelnud Bosnia keskasutustest lahkulöömise eest. Dodik on varem kutsunud üles bosnia serblaste enamusega Serblaste vabariigi ühinemisele Serbiaga.

Milorad Dodik algatas hääletuse pärast konstitutsioonikohtu läinudnädalast otsust, millega muudeti kohtuorgani reegleid, võimaldades sellel koguneda ilma serblastest kohtunike kohalolekuta. Kohtu otsus sündis pärast seda, kui Bosnia parlament keeldus täitmast kohtuorgani vaba kohta. "Põhiseaduskohus rikub massiliselt põhiseadust. See on täielikult delegitimeeritud ja viis end absurdini," ütles Dodik teisipäevase hääletuse eel.

Pealinnas Sarajevos asuv USA saatkond sarjas otsust, öeldes, et seadus ähvardab õõnestada 1995. aasta Daytoni rahulepet, mis lõpetas riigi verise kodusõja. "See on rumal ja vastutustundetu, kuid kindlasti on see kooskõlas härra Dodiki teiste püüdlustega võtta Republika Srpska elanikelt nende põhilised – ajakirjandus-, sõna- ja kogunemisvabaduse," seisis saatkonna ametlikule Twitteri kontole postitatud avalduses.

The Republika Srpska National Assembly (RNSA) today carried out a reckless attack on the Dayton Peace Agreement and the BiH Constitution it established. No amount of political rhetoric or misinformation can alter the fundamental fact that Article III (3) of the Dayton… — US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) June 27, 2023

Bosnias ja Hertsegoviinas on kehtinud Daytoni kokkuleppega loodud düsfunktsionaalne haldussüsteem, mis suutis 1990. aastatel konflikti lõpetada, kuid suures osas ebaõnnestus riigi poliitilise arengu raamistiku loomisel. Lepingu kohaselt on Bosnia jagatud kaheks üksuseks – moslemi-horvaadi föderatsiooniks ja serblaste Republika Srpskaks. Neid kaht ühendab nõrk keskvalitsus. Kremli liitlane Dodik on aastaid omanud tohutut võimu Bosnia serblaste üksuse üle, õhutanud sageli etnilisi pingeid ja ähvardanud Balkani riigi institutsioonidest lahkulöömisega.