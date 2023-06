Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi teatas Telegrami kaudu hiljutisest vestlusest USA staabiülemate ühendkomitee esimehe kindral Mark Milleyga. Zalužnõi sõnul on Ukraina väed võtnud strateegilise initsiatiivi, kuid vajavad rohkem relvastust ja demineerimistehnikat.

Zalužnõi Milleyle: Ukraina vajab demineerimistehnikat

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi teatas Telegrami kaudu hiljutisest vestlusest Ameerika Ühendriikide staabiülemate ühendkomitee esimehe kindral Mark Milleyga. Zalužnõi ütles Milleyle, et Ukraina relvajõud jätkavad pealetungitegevust ning on haaranud strateegilise initsiatiivi ja liiguvad edasi. Zalužnõi rõhutas, et Ukraina relvajõud vajavad relvastust, laskemoona ja demineerimistehnikat.

Vene väed pommitasid Sumõ oblastit

Sumo oblasti sõjalise administratsiooni teatel pommitasid Vene väed oblasti piirialasid viimase ööpäeva jooksul seitse korda. Kokku oli teateid 36 plahvatusest.

Juurdlus: Vene väed õhkisid Kahhovka tammi käsu peale

Raadio Vaba Euroopa/Raadio Vabadus ning Slidstvo.info ajakirjanikud tuvastasid ühise ajakirjandusliku juurdluse käigus, et Vene relvajõudude 205. brigaad oli valmis valmis käsu peale Kahhovka tammi hävitama. Veehoidla tammi hävitamine tekitas ulatusliku ökoloogilise ja humanitaarkatastroofi, ujutades üle Dnipro mõlemad kaldal allavoolu hävinud tammist.

Zelenski: Kramatorski rünnakut koordineerinud isik on vahi all

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas oma õhtuses videopöördumises Kramatorski rünnaku koordineerija kinnipidamisest Ukraina julgeolekujõudude poolt. Venemaa ründas Kramatorskit rakettidega. Rünnakus sai surma 11 inimest, sh kolm last. Lisaks sai rohkem kui 60 inimest rünnaku tõttu viga.

ISW hinnangul on lõplik kokkulepe Wagneriga veel sõlmimisel

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) hindas oma hommikuses rindeülevaates, et Wagneri palgasõdurite ja grupeeringu asutajaks peetud Jevgeni Prigožiniga tõenäoliselt veel lepitakse uue kokkuleppe detaile kokku. Nädalavahetusel mässama asunud Wagneri üksustele lubas Vene president Vladimir Putin tagatisi ning Valgevene president Aleksandr Lukašenko lubas Wagneril kolida Valgevenesse.

Mitmed Vene allikad samas jätkavad spekuleerimist, et mida täpselt lepiti kokku ning erisugused perspektiivid Wagneri palgasõdurite grupeeringu rolli kohta Valgevenes viitavad, et lõpliku kokkuleppeni pole veel jõutud.