ERR Ungaris: Orbani Kremli-sõbralikkus jagab ungarlased kahte leeri

Ungari pealinnas Budapestis on tunda suve ja puhkuste meeleolu. Venemaa agressiooni vastu võitleva Ukraina piirini jääb siit aga vaid mõnisada kilomeetrit.

Ukraina sõda on teravalt Ungari ühiskonna lõhestanud nagu mitmed muudki teemad. Peaminister Viktor Orbani toetajad toetavad ka tema venesõbralikku lähenemist, tema vastased on sellele aga teravalt vastu.

"Nad armastavad Putinit, lausa jumaldavad teda. Ja miljonid inimesed seejuures isegi usuvad, mida nad räägivad," ütles üks Budapesti elanik. "Ma ei taha seda kommenteerida, aga ma ei ole sellega nõus. Ma olen täiesti teisel seisukohal kui meie valitsus," rääkis teine.

Mõne ungarlase sõnul on sõjas kõigil süü ning Ungari valitsus tegutseb täiesti õigesti.

Kuidas nõukogude aja üle elanud ungarlastest paljud venesõbralikele seisukohtadele on jõudnud?

"See tundub veider ka ungarlastele, kuidas on tekkinud selline kognitiivne dissonants ja ajaloolise mälestuse kadumine," rääkis mõttekoja Poliitiline Kapital analüütik Rudolf Berkes.

Berkese sõnul on põhiline olnud peaminister Viktor Orbani valitud venesõbralik suund, mida on võimu kontrolli all olevas meedias aastaid laialt levitatud.

"13 aastat järjest kuuled sa riiklikust televisioonist ehk avalik-õiguslikust ringhäälingust ja pea kõikidest meediaväljaannetest Ungaris, et Putin on tugev, Venemaa on tugev, me peame joonduma rohkem Venemaa järgi, sest see on majanduslikult elujõuline. Tegelikult see muidugi ei ole nii," rääkis Berkes.

Autoritaarse süsteemi loonud Orban on vaadanud autoritaarsete riikide poole ideoloogilistel ja majanduslikel kaalutlustel.

"Ta otsib rahastamist sellistelt autoritaarsetelt režiimidelt. Näiteks Budapest-Belgradi raudtee ehitamise vahendeid saab ühtlasi kasutada režiimi lojaalsussuhete loomiseks Fideszi-meelsete oligarhide seas. Venemaalt või Hiinast tulev raha ei ole allutatud samasugusele kontrollile nagu Euroopa Liidu raha," ütles mõttekoja Globsec analüütik Patrik Szicherle.

Mõttekoja Globsec küsitluse järgi leiab 54 protsenti ungarlastest, et sõjas on süüdi Venemaa, tervelt 35 protsenti aga paneb vastutuse läänele ja Ukrainale.