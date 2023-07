Norstati küsitlus näitab Reformierakonna toetuse tõusu ja Eesti 200 langust

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 27,4 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 23 protsenti ja Keskerakonda 15,6 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Liidrikohal olev Reformierakond on liikunud kaks kuud tõusvas trendis ning selle aja jooksul on peaministripartei toetus tõusnud 3,9 protsendipunkti võrra. Edu teisel kohal oleva EKRE ees on hetkel 4,4 protsendipunkti. Kolmandal kohal jätkab Keskerakond, kelle toetus on viimase nelja nädala jooksul langenud 1,9 protsendipunkti võrra.

Esikolmikule järgnevad Isamaa (10,5 protsenti), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) (9,8 protsenti) ning Eesti 200 (8,3 protsenti). Isamaa toetus on viimase viie nädalaga tõusnud 3,2 protsendipunkti võrra. Sotside toetus on hetkel stabiliseerunud 10 protsendi lähedal. Eesti 200 toetus on jätkuvalt langustrendis ning viimase kolme kuuga on see langenud 7,5 protsendipunkti võrra.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 45,5 protsenti ning opositsioonierakondi 49,1 protsenti vastajatest.

Parlamendiväliseid erakondi Parempoolsed toetas viimase nelja nädala küsitlustulemuste põhjal 2,5 ja Eestimaa Rohelisi 1,7 protsenti Eesti kodanikest.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 29. maist 30. juunini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku.

Viimase nädalaga on Eesti 200 veelgi järsemalt kukkunud

Norstat toob ka välja viimased ühe nädala tulemused (valim 1000), kuna need erinevad kohati märkimisväärselt viimase nelja nädala tulemustest (valim 4000).

Viimase nädala tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 29,3 protsenti, EKRE-t 24,2 protsenti ning Keskerakonda 16,1 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad Isamaa (10 protsenti), SDE (9,2 protsenti) ning Eesti 200 (5,9 protsenti).

Küsitluse maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Reformierakonna toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/-1,67 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-1,03 protsenti.

Uuringufirma Norstat teostas küsitlus 29.05-25.06, 06.06-12.06, 12.06-20.06, 26.06-30.06 ning nendele vastas kokku 4000 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.