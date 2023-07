Seeneaeg võib põua tõttu edasi lükkuda

Möödunud reedel Tallinna Keskturul ringi kõndides võis tähele panna, et seeni ei müüda peaaegu üldse. Kukeseeni pakkus ainult üks müüja hinnaga 25 eurot kilo. Selle nädala esmaspäeval oli kukeseene kilohind kerkinud aga juba 50 euroni.

Tartu Ülikooli mükoriisauuringute professor Leho Tedersoo sõnul on seente vähesuse taga põud.

"Põhjustab seda pikk juunikuine ja ilmselt ka mai lõpu põud, seeneniidistik on metsa all saanud kahjustada ja paiguti ka ära surnud, selle taastumine võtab aega," rääkis Tedersoo.

Tartu Ülikooli mükoloogia professori Urmas Kõljala sõnul pole aga olukord üldse nii halb.

"Esialgu ei ole midagi hullu arvata, sest enamik meie söögiseeni on seotud nelja puuliigiga. Esialgu ei ole puudel väga hull olukord. See tähendab, et meie söögiseentel, kes nende juurtel elavad – pilvikud, puravikud, riisikad, ka kukeseened, järelikult ka nende olukord on hea, nad saavad toitaineid," rääkis Kõljalg.

Tedersoo usub, et õige seeneaeg lükkub pigem sügise poole. "Kõik sõltub muidugi nüüd mõne järgmise nädala ilmast ja eelkõige sademetest. Kui neid tuleb ohtralt, siis võivad kuskil augusti alguse poole isegi need suvised pilvikud ja puravikud välja tulla."

Kõljalg ütles samuti, et kui suve teisel poolel tuleb vihma ja augustis on jahedamaid ilmu, siis võib saada head seenesaaki.

Tedersoo sõnul on eestlaste seas metsaseentest kõige populaarsemad endiselt kukeseened, kivipuravikud ja teinekord ka suured sirmikud. "Ma julgen tegelikult arvata, et suureneb ka poest ostetavate seente osakaal, et poe šampinjonid ja seal saadavad austerservikud on muutunud rahva seas populaarsemaks."

Kõljala sõnul on populaarsemaks muutunud ka ebatavalised seened.

"Palju on hakatud korjama ja sööma väga maitsvat kitsemamplit, samuti kevadseeni, mida varem peaaegu üldse ei kogutud. Nii et tegelikult eestlaste haritus seente osas tõuseb," märkis mükoloog Kõljalg.