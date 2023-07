RKAS müüb Tallinnas Liivalaias asuvat endise kohtuhoone kinnistut

Riigi Kinnisvara AS on müüki pannud Tallinnas Liivalaia tänaval asuva endise kohtuhoone, mille eest soovitakse saada vähemalt 4,5 miljonit eurot.

Müügikuulutuses seisab, et tegu on 4433-ruutmeetrisel kinnistul asuva endise kohtuhoonega. Kinnistu alghind on 4,5 miljonit eurot ning enampakkumine toimub 14. augustini.

Aastani 2018 kohtuhoonena kasutusel olnud majas on neli maapealset korrust, kuid see ei oma suurt tähendust, sest RKAS-i algatatud detailplaneeringu järgi muudetakse maa sihtotstarvet ning sinna saab rajada ühe ärihoone, kus asuvad ka eluruumid. Kortereid võib hoones olla kuni 28.

Kohtuhoone kinnistu on tegelikult osa suuremast detailplaneeringust, mis hõlmab ka veel nelja kinnistut ja nende lähiala. Liivalaia 24 ehk kohtuhoone kinnistule on kavandatud ehitada maksimaalselt 12 korrusega hoone, mille kõrgus võib olla kuni 45 meetrit. Hoones võivad asuda eluruumid, kauplused ja bürood.

Seega praegune hoone lammutatakse, kuigi tegu on arhitektuurselt väärtusliku hoonega. Näiteks kohtuhoone seinal paiknenud Aime Kuulbuschi pronksreljeef "Justitia" viidi kaasa uude kohtumajja Lubja tänaval.

Detailplaneering on Tallinna linnavalitsuses koostöö ja koostamise etapis, millele järgneb vastuvõtmise etapp, detailplaneeringu avalikustamine ja seejärel kehtestamine.