Lukašenko: mul on vetoõigus tuumarelva kasutamise üle

Valgevene režiimi juht Aleksander Lukašenko ütles, et tal on vetoõigus nende taktikaliste tuumarelvade kasutamise üle, mille Venemaa paigutas Valgevene territooriumile.

Venemaa president Vladimir Putin teatas märtsis plaanist viia Valgevenesse taktikalised tuumarelvad ning rõhutas, et need jäävad Venemaa kontrolli alla.

Lukašenko ütles neljapäeval ajakirjanikele, et temal on samas vetoõigus nende tuumarelvade kasutamise üle.

"Kontroll (relvade üle) on ühine valgevenelastel ja venelastel. Kui Venemaa otsustaks kunagi kasutada tuumarelvi, siis olen kindel, et nad arutaks seda oma lähima liitlasega, meiega," lausus ta.

"Kui meie inimesed või riik ei taha midagi, siis ma olen kindel, et seda ei juhtu," lisas Lukašenko.

Lukašenko sõnul pole kellelgi soovi rünnata tuumarelvaga USA-d või Euroopa riike, vaid need on puhtalt kaitseotstarbelised.

USA teadlaste ühendus teatas juunis, et neil pole senimaani õnnestunud leida visuaalset kinnitust, et Valgevenes on tõepoolest tuumarelvad.

Lukašenko sõnul on aga Valgevenesse toodud mitu tuumalõhkepead ning nende transport ei toimunud maismaad pidi.

Lukašenki lisas, et ei USA luure keskagentuur CIA, brittide MI6 ega Saksa luure ei suutnud tuumarelvade Valgevenesse toomist tuvastada.