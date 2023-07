Lukašenka: hoian Wagneri võitlejaid Valgevene keskosas

Valgevene liider Aljaksandr Lukašenka ütles pühapäevasel kohtumisel Venemaa liidri Vladimir Putiniga, et hoiab Wagneri palgaarmee võitlejaid Valgevene keskosas ning kinnitas, et Minsk kontrollib oma territooriumil viibivaid palgaarmee sõdureid.

Lukašenka ütles kohtumisel Putiniga, et Valgevenesse üle viidud Wagneri palgaarmee võitlejad hakkavad teda ärevile ajama, sest nad tahavad marssida Poola.

"Võib-olla ma ei peaks seda ütlema, aga ütlen siiski. Wagneri võitlejad hakkavad meid ärevusse ajama. Nad ütlevad, "Me tahame minna läände, laske meil minna". Mina küsin, miks nad tahavad läände minna. Nemad vastavad: "Me tahame minna ekskursioonile Poola, Rzeszowisse,"" ütles Lukašenka.

"Ma hoian neid Valgevene keskosas nagu kokku lepitud, ma ei tahaks neid sinna ümber paigutada, sest nad on halvas tujus. Ja me peaksime neile au andma, nad teavad, mis liitriigi ümber toimub. Kuid see on vaid detail," ütles ta.

Putin ja Lukašenka kohtusid pühapäeval Peterburis esimest korda pärast Wagneri mässu juunis. Lukašenka aitas vahendada kokkulepet Wagneri palgaarmee mässu lõpetamiseks.

Kremli teatel oli Putini ja Lukašenka kohtumise peateema Moskva ja Minski strateegiline partnerlus.

Putin ütles kohtumisel, et kõnelused Lukašenkaga jätkuvad esmaspäeval.

"Tegin oma plaanides muudatusi," ütles Putin Vene uudisteagentuuri TASS teatel. "Me peame kõnelusi poolteist või kaks päeva."

Ta ütles, et kohtumisel Lukašenkaga on kõne all julgeolekuolukord Ida-Euroopas. "Mõistagi räägime julgeolekust meie regioonis," ütles Putin.