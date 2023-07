NBC: USA endised ametnikud pidasid venelastega Ukraina üle kõnelusi

USA endiste ametnike grupp sai venelastega aprillis kokku New Yorgis. Kohtumisel osales ka Venemaa välisminister Sergei Lavrov, ütlesid neli endist ja kaks praegust USA ametnikku.

Kohtumise päevakorras olid Ukraina sõjaga seotud küsimused, nagu Venemaa poolt vallutatud alade edasine saatus. Lavroviga sai kokku USA endine diplomaat Richard Haas. Grupiga liitusid veel mõned USA endised tähtsad ametnikud, vahendas NBC News.

Richard Haas on mõttekoja Council on Foreign Relations juht. Ta oli George W. Bushi presidentuuri ajal välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonna juhataja. Kohtumisel osales veel Mary Beth Long, kes Bushi ajal oli kaitseministeeriumi kõrge ametnik. Kaasatud oli ka Charles Kupchan, kes oli Barack Obama administratsiooni ajal Valge Maja Euroopa asjade peadirektor.

Need ametnikud ei vastanud NBC kommentaaritaotlustele. Allikate sõnul tahtsid nad hoida Venemaaga suhtluskanalid avatuna ning uurida, kas oleks ruumi edasisteks läbirääkimisteks, kompromissideks ja aruteludeks sõja lõpetamise üle.

Kaks asjaga kursis olevat inimest ütlesid, et vähemalt üks USA endine ametnik sõitis Venemaale, et pidada arutelusid Ukraina sõja üle. Peale Lavrovi olid Vene poolel aruteludesse kaasatud Kremliga seotud välispoliitika eksperdid.

Lavrov tegi aprillis lühikese visiidi USA-sse, kuna Venemaa on ÜRO julgeolekunõukogu roteeruv eesistuja.

Pole veel selge, kas USA endised ametnikud jätkavad kõnelusi venelastega, kuna eelmisel kuul alustas sõjapealik Jevgeni Prigožin mässu Vladimir Putini režiimi vastu.

Kaks allikat ütlesid, et Bideni administratsioon teadis aruteludest, kuid ei andnud nende pidamiseks korraldust.

Välisministeerium ja Valge Maja teatasid hiljem samuti, et Bideni administratsioon ei andnud korraldust sellisteks kõnelusteks, vahendas Reuters.

Välisministeeriumi pressiesindaja kinnitas, et USA jätkab Kiievile sõjalise abi andmist, et ukrainlased saaksid jõupositsioonilt läbirääkimisi pidada ja teha seda siis, kui nende arvates on selleks õige aeg.

Ameerika Ühendriikide rahvusliku julgeoleku esindaja John Kirby ütles, et Bideni administratsioon oli mitteametlikest aruteludest teadlik. Kirby rõhutas, et administratsioon selleks korraldust ei andnud.