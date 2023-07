Endised sõjaväejuhid avalikus kirjas: Ukrainast peab saama NATO liige

NATO riikide juhtidele ja valitsustele suunatud avalikus kirjas rõhutatakse, et NATO riigid peavad austama 2008. aastal Bukarestis antud lubadust Ukraina liitumise kohta.

"Ukraina on näidanud tahet ja pühendumust enda iseseisvuse ja teiste Euroopa riikide julgeoleku tagamiseks. Ukraina on näidanud, et seisab demokraatike põhimõtete ja väärtuste eest ning tõestanud end NATO usaldusväärse partneri ja liitlasena vaatamata Venemaa lausalisele sõjategevusele, sõjakuritegudele ning rahvusvahelise õiguse rikkumisele," seisab pöördumises.

"NATO peab võtma Ukraina enda täieõiguslikuks liikmeks. See on ainuke viis, kuidas tagada rahu Euroopas ning seista vastu Venemaa agressioonile," rõhutavad allakirjutanud.

Pöördumisele on alla kirjutanud endine Eesti Kaitseväe juhataja kindral (reservis) Riho Terras, Poola endine Kaitseväe juhataja kindral (reservis) Mieczyslaw Gocul, Läti endine Kaitseväe juhataja kindralleitnant (reservis) Raimonds Graube, Leedu endine Kaitseväe juhataja kindralleitnant (reservis) Vytautas Jonas Žukas, endine USA Euroopa vägede ülem kindralleitnant (reservis) Ben Hodges ja endine USA Euroopa erivägede ülem kindralmajor (reservis) Michael S. Repass.