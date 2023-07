Jüristo: Kiik ega Kõlvart ei too EKRE-le kaotatud positsiooni tagasi

"Keskerakonna fundamentaalne mure on olnud viimastel aastatel, et nad on kaotanud polaarse antipoodi positsiooni Reformierakonna suhtes EKRE-le. Seda on väga keeruline tagasi saada ka uues olukorras, ükskõik, kas uueks esimeheks saab Kiik või Kõlvart. Raske on näha, mis see lipp peaks olema, millega Keskerakond saaks selle positsiooni tagasi, kus nad aastakümneid olid. EKRE on selle koha tugevalt sisse võtnud," selgitas Jüristo esmaspäeval "Vikerhommikus".

Jüristo lisas, et ei usu, et keegi kolmas kandidaat Kiigele ja Kõlvartile lisaks üles kerkib ning avaldas arvamust, et seis kahe esimehekandidaadi vahel on väga tasavägine.

"See, et Kõlvart Ratasele väljakutse esitas näitab, et ta on asja võtnud tõsiselt juba mõnda aega. Kiige start oli hilisem, aga tal on tugev Ratase aura toetus - see on kõva valuuta Keskerakonnas. Kui need valimised aset leiavad ja Keskerakond augustis uue esimehe saab, siis ma ei ole kindel, et sellega võimuvõitlus lõpeb. Praegu on raske näha, et esimehe valimised saaksid suure ülekaaluga ühele või teisele pole. Ehk pole kindel, et pinged kaovad."

Jüristo selgitas, et kui vaadata Kiige ja Kõlvarti toetajaskonda praeguses Keskerakonna juhatuses, siis on üks huvitav asi, mida tähele panna.

"Häältemagnetid juhatuses on Kõlvarti poolel. Valimistel kogutud häälte arv on 2-1 Kõlvarti leeri poole. Seda arvestatakse ka erakonna sees. Ehk on väga huvitav ja keeruline olukord nii Keskerakonna, aga ka Eesti poliitika jaoks laiemalt. Kaks tasavägist kandidaati, aga erinevad väljavaated, milline Keskerakond olema saab," ütles Jüristo.

Jüristo hinnangul ei ole tekkinud pinged Keskerakonnas tühja koha pealt.

"Siin on ka eesti ja vene erisus. Ukraina sõja ja EKRE tõusu taga on see kõik muutnud väga oluliseks," sõnas Jüristo.

Rääkides Parvel Pruunsilla 300 000 euro suurusest annetusest Keskerakonnale, mille Kõlvarti leer tagasi lükkas, sõnas Jüristo, et ta ühelt poolt saab aru, miks osad inimesed on selliste asjade suhtes tundlikud ja tahavad neid ka avalikult arutada.

"Aga minul isiklikult pole kahtlust, et see oleks olnud mingi varasema kokkuleppe nüüdne realiseerimine, millele justkui Kõlvart viitas. Et oli varasem kokkulepe ja sellel võiks olla eksistentsiaalne tagajärg erakonna tulevikule. Kui see nii oleks, siis tähendaks see monumentaalse taseme lollust Parvel Pruunsilla poolt. Aga teades, et ta on teravdatud tähelepanu all ja teades, et ka Keskerakond kapo ja prokuratuuri tähelepanu all, siis sellises olukorras mingit lepet teha, see oleks erakordselt rumal. Ja nii rumalaks ma Pruunsilda ega Keskerakonna alles jäänud inimesi, kes veel vangis ei ole, ei pea," sõnas Jüristo.

Jüristo pakkus, et Kõlvart kasutas lihtsalt võimalust okast torgata pinevas olukorras.

"Aga arusaadav on ka kriitika, et Ratas ja ta tiim otsustas, et annetus on OK ja paneme selle Kesknädala eelarvesse ja kuhu veel ära. Sestap on ka mõistetav, et selline reaktsioon tuli. Aga kaasus iseenesest pole nii kahtlane, kui Kõlvarti leer seda paista soovis lasta," sõnas Jüristo.

Rääkides Jüri Ratase tulevikust, siis soovitas ta jälgida seda, kumb saab tuleva aasta Euroopa Parlamendi valimistel rohkem hääli - kas Ratas või Yana Toom.