Rainer Saks: Vene armee juhtimises on väga suured probleemid

Moscow Timesis ilmunud artiklis väidetakse, et Kreml eemaldas Gerassimovi Ukrainat ründavate Vene vägede juhi kohalt ning selle koha saab Mihhail Teplinski, kes on olnud alates 2022. aasta juunist Vene õhudessantvägede ülem.

Rainer Saks ütles "Vikerhommikus", et artiklis kirjutatut ei ole ametlikest allikatest kinnitatud, aga ka mitte ümber lükatud ehk see on siiski märk sellest, et Kremlis on ebakindlus.

"See on märk ebakindlusest, et ülemjuhatajat on vahetatud neli-viis korda aastase tsükli jooksul. See näitab, et Vene armee juhtimises on väga suured probleemid. Mis puudutab Teplinskit, siis tema edutati õhudessantvägede ülemaks. See ametikoht on üks olulisemaid väeliigi kohti. Seda väeliiki on arendatud juba nõukogude ajal, aga eriti viimased 15-20 aastat. Nad on kõige prominentsem, elitaarsem ja paremini varustatud väeliik. Ehk selles mõttes on Teplinski prominentne tegelane," sõnas Saks.

Ta lisas, et Teplinskit on peetud ka Wagneri juhile Jevgeni Prigožinile lähedaseks inimeseks. Saksa sõnul üritatakse Venemaa meedias luua ka kuvandit, et president Putin justkui täidab Prigožini nõudmisi vahetada välja Gerassimov ja ka kaitseminister Sergei Šoigu, kes ei meeldinud mässus osalejatele.

"Aga kõik see on spekulatsioon, mida saame hinnata tagantjärele. Et kas sellised vahetused ikka aset leiavad."

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski väiteid signaalidest uue mässu puhkemise võimalusest Venemaal aga Rainer Saks väga usutavaks ei pea.

"Seda Prigožini mässu pole Ukraina pool osanud väga hästi ära kasutada infooperatsioonides. Uue mässu võimalus on seoses Prigožini tegevusega kasvanud, aga väita, et kohe-kohe on puhkemas uus, selle kohta otseseid märke pole. Aga kui sõda läheb edasi, edu pole ja kaotused on endiselt suured, siis tõenäosus muidugi kasvab."

Rääkides Vilniuses toimuvast NATO tippkohtumisest ja sõnumitest Ukrainale märkis Saks, et kindel on see, et NATO liikmelisuse kutset Ukraina seni ei saa, kui sõda kestab.

"Ukraina teeb intensiivset tööd, et Vilniuse dokument oleks võimalikult tugev. küsimus ongi selles, kuidas kujundada dokument nii, et Ukrainal oleks selge NATO perspektiiv. Ja millised on Ukraina julgeolugarantiid ehk kuidas panna kokku protsess, et Venemaal ei tekiks kahtlust, et Ukrainat toetatakse kuni selleni välja, et tema territoorium on vabastatud," märkis Rainer Saks.