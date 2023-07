Rainer Jancis muutis Tahkuna tuletorni muusikainstrumendiks

Tahkuna tuletorni sisemuses peituv heliinstallatsioon nimega "Kuu kukub maale" on midagi sellist, mille sarnast pole Rainer Jancisele teadaolevalt Tahkunas ja võib-olla kogu Hiiumaal varem tehtud.

"Selle konkreetse tuletorni konstruktsioonist tulenevalt on see muusika loodud arvestades Tahkuna tuletorni iseärasust ja seda, et siin on korruste vahel üks auk, mida mööda saavad helid rännata nagu mööda selgroogu ülesse ja alla ehk helidel on vertikaalne liikumine. See efekt on nagu viibiks orelivile sees," rääkis Jancis.

Heliteose tõeline mõju avaldub kohapeal, kus on tunda, kuidas kogu tuletorn on sellest kuulaja ümber haaratud. Jancise sõnul on teose ettevalmistamine olnud väga pikk protsess. Esialgu tundus idee ebarealistlik, kuid lõpuks jõudis ta järeldusele, et see on võimalik teoks teha.

"Kogu selle installatsiooni keskmes on kitarr kui instrument, mida ma ka ise mängin. See on mingis mõttes minu loomingulise ja heliloomingulise tegevuse jätk ja see on terviklik muusikapala. Selle algne nimi oli tegelikult "Tahkuna kaanon". See heliteos on üheksahäälne kaanon ja need üheksa häält on üheksa korrust ja need rändavad mööda seda keskset posti ülesse ja alla," lausus Jancis.

Heliinstallatsiooni saab Tahkuna tuletornis kuulda 26. augustini.