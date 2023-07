Sõja 504. päev: Ukraina tulistas alla kõik Kiievit rünnanud droonid

Oluline kolmapäeval, 12. juulil kell 20.39:

- Zelenski: Ukraina ei lepi sõjas Venemaaga külmutatud konfliktiga;

- Ukraina tulistas alla kõik Kiievit rünnanud droonid;

- Ukraina allikad ja Vene sõjablogijad: Storm Shadow raketilöögi tõttu sai surma Venemaa kindral;

- Norra annab Ukrainale 1000 luuredrooni;

- Pistorius: Saksamaa ei anna Ukrainale kaugmaarakette Taurus;

Danilov: Ukrainal tuleb teha suur kodutöö täielikuks üleminekuks NATO standarditele.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles kolmapäeval NATO tippkohtumisel Vilniuses, et Kiiev ei lepi "külmutatud konfliktiga" sõjas Venemaaga.

"Me tahame tagasi saada meie maid, taastada julgeoleku meie territooriumil," ütles ta. "See on võit... Külmutatud konflikt ei ole võit."

Zelenski sõnastas oma eesmärgid NATO tippkohtumisel

"Esiteks, need on uued relvapaketid meie sõjaväe toetamiseks lahinguväljal. Teiseks, ma arvan, on see kutse NATO-sse. Me tahame olla kõigiga samal poolel, kogu arusaamisega, ja tänaseks kuuleme ja ma saan aru, et saame kutse siis, kui julgeolekumeetmed lubavad. Tahan kõiki neid punkte partneritega arutada," ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski

"Ja kolmandaks me räägime ja võitleme julgeolekutagatiste eest Ukrainale selle teel NATO-sse," lisas Zelenski.

Zelenski sõnul kohtus ta kolmapäeval Kanada peaministri Justin Trdueau, Saksamaa kantsleri Olaf Scholzi ja Suurbritannia peaministri Rishi Sunakiga. Zelenski sõnul lubas Scholz, et Saksamaa saadab Ukrainale juurde Patrioti õhutõrjesüsteeme ja rakette, vahendas The Guardian.

Zelenski kohtub kolmapäeval veel ka USA presidendi Joe Bideniga.

Norra annab Ukrainale 1000 luuredrooni

Norra annab Ukrainale 1000 luuredrooni Black Hornet, ütles Norra kaitseminister Björn Arild Gram.

Black Hornet, mis kuulub niinimetatud nanodroonide kategooriasse, kaalub 32 grammi ning seda kasutatakse luuretegevuseks ja sihtmärgi tuvastamiseks. Väiksuse tõttu on neid vaenlasel keeruline tuvastada ning neid on seetõttu kasulik kasutada linnalahingutes, ütles Gram.

Norra on varem teatanud, et annab Ukrainale kaheksa mitmikraketiheitjat ja kolm radarisüsteemi. Grami sõnul on lisaks kavas kahekordistada Ukraina sõdureid õpetavate instruktorite arvu.

Ukraina tulistas alla kõik Kiievit rünnanud droonid

Kiievis käivitusid kolmapäeva varahommikul taas õhuhäiresireenid ning Ukraina tulistas alla kõik pealinna rünnanud droonid.

"Vaenlane sooritas pealinna vastu järjekordse õhurünnaku. Esialgsete andmetel kasutas vaenlane taas Shahed-tüüpi hulkurdroone. Õhurünnak kestis üle kahe tunni. Kõik vaenlase sihtmärgid tuvastati ja hävitati," teatas Kiievi linna sõjaväevalitsuse juht Sergei Popko.

Ukraina teatas kolmapäeval 11 Vene ründedrooni allalaskmisest ööl vastu kolmapäeva. Kokku osales rünnakus 15 hulkurdrooni. Neist 11 hävitati Kesk- ja Ida-õhuväejuhatuste vastutusalas," teatasid Ukraina õhujõud.

Venemaa ründas teist päeva järjest Kiievit Iraani droonidega, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina allikad ja Vene sõjablogijad: Ukraina raketilöögi tõttu sai surma Venemaa kindral

Ukraina allikad ja Vene sõjablogijad teatasid, et Ukraina raketirünnaku tõttu sai surma Venemaa kindral Oleg Tsokov. Ta sai surma Zaporižžja oblastis. Ukraina kasutas rakette Storm Shadow, vahendas Ameerika sõjauuringute instituut (ISW).

ISW teatas oma viimases aruandes, et Ukraina väed jätkavad vastupealetungi ja tegid mõnes piirkonnas edusamme. Vene sõjablogijad väidavad, et Ukraina väed liikusid edasi Bahmuti lõuna- ja põhjatiival. Ägedad lahingud toimuvad ka Zaporižžjas ning Ukraina väed jätkavad Robotõne ründamist.

Ukraina sõjaväelased Bahmuti ümbruses Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/STRINGER

G7 riigid avaldavad kolmapäeval Ukraina pikaajalise kaitse deklaratsiooni

Maailma juhtivate tööstusriikide grupp G7 avaldab kolmapäeval deklaratsiooni selle kohta, kuidas lääneriigid plaanivad Ukrainat Venemaa vastu aidata, vahendas The Guardian.

Kava tagada Ukrainale pikaajaline sõjaline abi G7 riikidelt annab Venemaale signaali, et "aeg ei tööta tema kasuks," kinnitas USA tippametnik kolmapäeval.

"See annab märku ühisest pikaajalisest pühendumusest ehitada üles Ukrainale võimas kaitsekindlustus," rääkis Valge Maja Euroopa asjade nõunik Amanda Sloat ajakirjanikele.

Pistorius: Saksamaa ei anna Ukrainale kaugmaarakette Taurus

Saksamaa ei anna Ukrainale kaugmaa tiibrakette Taurus, kinnitas Saksa kaitseminister Boris Pistorius teisipäeval NATO tippkohtumisel Vilniuses.

"Kui üksikud partnerid teevad seda (annavad sellist relvastust), on see nende suveräänne otsus. Me ei kavatse oma seisukohta muuta," tsiteeris väljaanne Tagesspiegel ministri sõnu.

Pistoriuse sõnul ei näe ta põhjust kriitikaks Berliini suunal, kuna Saksamaa koos USA-ga annavad Ukrainale kõige rohkem abi.

"Ilma meieta poleks Ukraina õhutõrje üldse võimalik," märkis Pistorius.

Ukraina pöördus mai lõpus Saksamaa poole palvega tarnida tiibrakette Taurus, mille lennukaugus on kuni 500 kilomeetrit.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas varem teisipäeval Vilniuses, et Ukrainale antakse raketid, mis võimaldavad anda lööke sügavale vaenlase tagalasse.

Danilov: Ukrainal tuleb teha suur kodutöö täielikuks üleminekuks NATO standarditele

Ukrainal tuleb teha suur kodutöö täielikuks üleminekuks NATO standarditele, ütles teisipäeval riikliku kaitse- ja julgeolekunõukogu sekretär Oleksi Danilov.

"NATO - see on mitte ainult sõjaline allianss, see on veel ka demokraatiast, see on veel inimõigustest, sõnavabadusest ja paljudest asjaoludest, mis on demokraatlikus riigis," ütles Danilov.

Danilovi sõnul on Ukrainal vaja selles valdkonnas veel "väga palju teha".

Kommenteerides NATO tippkohtumist Vilniuses, ütles Danilov: "See, mida me täna kuulsime ja homme kuuleme, on meie ajaloo jaoks olulised päevad. Muidugi tahaksime seda (pääseda allianssi) esimese korraga ja kohe. Kuid peame silmas, et allianssi kuulub 31 riiki ja iga riik peab andma nõusoleku. See ei ole lihtne protsess. Kuid ma olen kindel, et me läbime selle tee."

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 510 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 235 530 (võrdlus eelmise päevaga +510);

- tankid 4090 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 7990 (+7);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 310 (+0);

- suurtükisüsteemid 4402 (+17);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 674 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 415 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 3726 (+33);

- tiibraketid 1271 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6978 (+12);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 647 (+7).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.