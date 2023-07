Oluline kolmapäeval, 12. juulil kell 5.55:

- Ukraina tulistas alla kõik Kiievit rünnanud droonid;

- Ukraina allikad ja Vene sõjablogijad: Storm Shadow raketilöögi tõttu sai surma Venemaa kindral;

- Pistorius: Saksamaa ei anna Ukrainale kaugmaarakette Taurus;

Danilov: Ukrainal tuleb teha suur kodutöö täielikuks üleminekuks NATO standarditele.

Ukraina tulistas alla kõik Kiievit rünnanud droonid

Kiievis käivitusid kolmapäeva varahommikul taas õhuhäiresireenid ning Ukraina tulistas alla kõik pealinna rünnanud droonid.

"Vaenlane sooritas pealinna vastu järjekordse õhurünnaku. Esialgsete andmetel kasutas vaenlane taas Shahed-tüüpi hulkurdroone. Õhurünnak kestis üle kahe tunni. Kõik vaenlase sihtmärgid tuvastati ja hävitati," teatas Kiievi linna sõjaväevalitsuse juht Sergei Popko.

Venemaa ründas teist päeva järjest Kiievit Iraani droonidega, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina allikad ja Vene sõjablogijad: Ukraina raketilöögi tõttu sai surma Venemaa kindral

Ukraina allikad ja Vene sõjablogijad teatasid, et Ukraina raketirünnaku tõttu sai surma Venemaa kindral Oleg Tsokov. Ta sai surma Zaporižžja oblastis. Ukraina kasutas rakette Storm Shadow, vahendas Ameerika sõjauuringute instituut (ISW).

ISW teatas oma viimases aruandes, et Ukraina väed jätkavad vastupealetungi ja tegid mõnes piirkonnas edusamme. Vene sõjablogijad väidavad, et Ukraina väed liikusid edasi Bahmuti lõuna- ja põhjatiival. Ägedad lahingud toimuvad ka Zaporižžjas ning Ukraina väed jätkavad Robotõne ründamist.

Pistorius: Saksamaa ei anna Ukrainale kaugmaarakette Taurus

Saksamaa ei anna Ukrainale kaugmaa tiibrakette Taurus, kinnitas Saksa kaitseminister Boris Pistorius teisipäeval NATO tippkohtumisel Vilniuses.

"Kui üksikud partnerid teevad seda (annavad sellist relvastust), on see nende suveräänne otsus. Me ei kavatse oma seisukohta muuta," tsiteeris väljaanne Tagesspiegel ministri sõnu.

Pistoriuse sõnul ei näe ta põhjust kriitikaks Berliini suunal, kuna Saksamaa koos USA-ga annavad Ukrainale kõige rohkem abi.

"Ilma meieta poleks Ukraina õhutõrje üldse võimalik," märkis Pistorius.

Ukraina pöördus mai lõpus Saksamaa poole palvega tarnida tiibrakette Taurus, mille lennukaugus on kuni 500 kilomeetrit.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas varem teisipäeval Vilniuses, et Ukrainale antakse raketid, mis võimaldavad anda lööke sügavale vaenlase tagalasse.

Danilov: Ukrainal tuleb teha suur kodutöö täielikuks üleminekuks NATO standarditele

Ukrainal tuleb teha suur kodutöö täielikuks üleminekuks NATO standarditele, ütles teisipäeval riikliku kaitse- ja julgeolekunõukogu sekretär Oleksi Danilov.

"NATO - see on mitte ainult sõjaline allianss, see on veel ka demokraatiast, see on veel inimõigustest, sõnavabadusest ja paljudest asjaoludest, mis on demokraatlikus riigis," ütles Danilov.

Danilovi sõnul on Ukrainal vaja selles valdkonnas veel "väga palju teha".

Kommenteerides NATO tippkohtumist Vilniuses, ütles Danilov: "See, mida me täna kuulsime ja homme kuuleme, on meie ajaloo jaoks olulised päevad. Muidugi tahaksime seda (pääseda allianssi) esimese korraga ja kohe. Kuid peame silmas, et allianssi kuulub 31 riiki ja iga riik peab andma nõusoleku. See ei ole lihtne protsess. Kuid ma olen kindel, et me läbime selle tee."