Politsei soovitab poodidel vargustega toime tulemiseks turvamehi juurde palgata

Politsei sõnul leiavad poevargused aset peamiselt toidupoodides, kust varastatakse toitu ja esmatarbekaupu. Varguste põhjuseks võib olla hinnatõus.

"Ma arvan, et üheks teguriks on kindlasti majanduslik hinnatõus, mis on siis viinud selleni, et inimestel enam kas ei ole raha toidu ostmiseks või esmatarbekaupade ostmiseks," rääkis Ida-Harju politseijaoskonna menetlustalituse grupijuht Kaja Hunt.

"Pigem varastavad ikkagi inimesed, keda kasutavad ära järelmüüjad. Järelmüügiturg on päris suur ja nende letid on päris prisked meie kaubast," sõnas Selveri sisekontrollijuht Katrin Kuusk. "Need varaste ostukorvid on läinud väga suureks, et kui varem varastati seal kaks viina ja midagi veel juurde, siis praegu võetakse 20 šokolaadi, 20 kommikarpi ja 10 kalamarja ühes korvis ära."

Toidupoodides, nagu Selver, varastatakse eelkõige iseteeninduskassades. Vargustega tekitatud kahju ulatub kuus kümnetesse tuhandetesse eurodesse.

"Iseteeninduskassad on sellised head kohad, kus kauba eest maksmine on pandud inimese enda südametunnistuse peale. Et kas ta maksab siis kõige kauba eest või maksab osalise kauba eest või ei maksa üldse," ütles Kuusk.

Politsei alustab kriminaalmenetlust, kui on varastatud üle 200 euro väärtuses kaupa. Euronicsis täheldatakse, et vargad oskavad seda ära kasutada.

"Me väga selgelt näeme tendentsi, kus mõned konkreetsed indiviidid, kes soovivad varastada asju, nad tulevad ja varastavad, proovivad varastada kuni summas 199.99. Enamasti on need väiksed kõrvaklapid, kaasaskantav audio, juhtmed, tarvikud, see on kõige populaarsem kategooria," rääkis Euronicsi kliendilahenduste ja kvaliteedijuht Andrei Fjodorov.

Euronicsi kauplustes on vargused suurenenud kuni kolmandiku võrra. Et vargusi vältida, soovitab politsei poodidel juurde palgata turvapersonali ja paigutada sagedamini varastatavad tooted kassade lähedale.