Kauplused tahavad sarivaraste tabamiseks kasutada näotuvastustehnoloogiat

Viimased aastad on võtnud kaupmeeste jaoks ootamatu pöörde, sest pärast koroonapandeemiat on poevarguste arv mühinal kasvama hakanud. Kõige suuremat kahju suudavad korda saata professionaalsed vargajõugud, kes teevad seda justkui tööna. Selliste sarivaraste tuvastamiseks tahab kaupmeeste liit poodides kasutusele võtta näotuvastustehnoloogia.

"Meie mõte ongi kasutada näotuvastust selleks, et välja tuua need isikud, kes on püsivalt jäänud fookusesse poevargustega, kes sisuliselt iga päev sooritavad vargusi, ja kiiremini neid üles leida ja vältida siis nende poolt kas õigusvastaseid tegevusi või pidada neid efektiivsemalt kinni," selgitas Kaubamaja juht Erkki Laugus.

Eestis pole aga automaatne näotuvastus ilma inimese nõusolekuta lubatud.

"Siin me ei saa nüüd rääkida ainult nendest varastest või kurjategijatest, keda on vaja leida, vaid selleks, et neid välja noppida avalikus ruumis või poest teiste ostjate seast, on vaja tegelikult skaneerida kõiki poes olijaid. Selline tegevus ületab põhiõiguste riive punase joone täna," ütles andmekaitse inspektsiooni tehnoloogiavaldkonna juht Urmo Parm.

"Seda ütleb ka Euroopa Nõukogu juhend biomeetriliste andmete kasutamiseks. Selline automaatne tuvastus ja selle pinnalt otsuste tegemine ei ole täna lubatud ei Eestis ega Euroopa Liidus laiemalt," ütles justiitsministeeriumi asekantsler Laidi Surva.

Seega tuleks näotuvastuse lubamiseks muuta ka seadust. Justiitsministeerium seda tegema ei kiirusta.

"Kas see konkreetne eesmärk ehk varaste tabamine on piisav põhjus selleks, et seadust muuta või on seal muud lahendused ka võimalikud? Kindlasti see näotuvastus võib olla üks võimalus varaste tabamiseks, aga neid lahendusi on veel," ütles Surva.

Kuna varguste probleem on suur, tuleb kaupmeeste liidu hinnangul kiirelt tegutseda.



"Me tahamegi pigem õiguslikku selgust enne, kui üldse midagi tegema hakata. Osapooltega istuda laua taha, koos arutada, mis on mõistlik teha ja mis ei ole mõistlik teha, kus on see ühiskonna huvi piir ja kus on tegelikult see, mis on mõistlik rakendada sellest tehnoloogiast," rääkis Laugus.

Kohtumine turvaettevõtete ja kaupmeeste liidu, prokuratuuri ja andmekaitse inspektsiooni vahel toimub kahe nädala pärast.