Ukraina allikas: Krimmi silda ründas Ukraina

Oluline 17. juulil kell 11.23:

- Venemaa pommitas taas Harkivit;

- Sullivan: viljalepingu lõpetamine maksab Venemaale diplomaatiliselt kätte;

- Kiiev: Ukraina väed teevad Berdjanski ja Bahmuti suunal edusamme;

Venemaa peatas liikluse Kertši sillal

Venemaa poolt okupeeritud Krimmi kuberner teatas esmaspäeva varahommikul, et võimud peatasid hädaolukorra tõttu liikluse Kertši sillal.

Ukraina meedia teatas, et silla juures oli kuulda plahvatusi, vahendas Reuters.

Venemaa meediakanalid teatasid, et toimus kaks plahvatust. Kaks inimest sai surma, üks vigastada. The Kyiv Independentil ei õnnestunud Vene väiteid kontrollida.

Vene võimud väitsid hiljem esmaspäeval, et viieks tunniks seiskunud rongiliiklus Kertši sillal jätkub.

Moskva poolt ametisse pandud Krimmi kuberner Sergei Aksjonov väitis varem, et esmaspäeva hommikul kell 4.20 Moskva aja järgi leidis silla ühe tugisamba juures "aset eriolukord", milles hukkus kaks Belgorodi oblasti elanikku ja sai vigastada laps. Vahejuhtumi järel peatati sillal rongi- ja maanteeliiklus.

Öise rünnaku Kertši sillale korraldasid Ukraina merevägi ja SBU, ütles esmaspäeval Ukraina allikas.

"Tänane rünnak Krimmi sillale oli SBU ja mereväe ühisoperatsioon," ütles julgeolekuteenistuse allikas, kelle sõnul rünnak tehti meredroonidega.

Venemaa pommitas taas Harkivit

Ukraina võimud teatasid, et Vene väed ründasid pühapäeva hilisõhtul taas Harkivit.

Väljaande Ukrainska Pravda teatel käivitusid Harkivis taas õhuhäiresireenid. Keegi Venemaa rünnaku tõttu surma ega vigastada ei saanud.

Vene väed ründasid ka ööl vastu pühapäeva Harkivit. Harkivi oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleh Sinehubov teatas, et Vene väed ründasid ööl vastu pühapäeva Harkivit nelja S-300 raketiga, keegi viga ei saanud.

Sullivan: viljalepingu lõpetamine maksab Venemaale diplomaatiliselt kätte

Viljalepingu lõpetamine maksab Venemaale diplomaatiliselt kätte, sõnas pühapäeval Ühendriikide riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan intervjuus meediakanalile CBS News

"Ma ei oska ennustada, mida Vladimir Putin ette võtab. Viimastel kuudel on ta kõikunud selle initsiatiiviga igas suunas," rääkis Sullivan.

Sullivani sõnul on Venemaal võimalus teraviljaalgatusest taanduda ja ka selles osalemist jätkata.

"Kui Venemaa sellest väljub, siis vaatab muu maailm seda ja ütleb, et Venemaa on pööranud selja tõsiasjale, et tänu leppele saavad Aafrika, Ladina-Ameerika ja Aasia riigid vajaliku toidu taskukohase hinnaga. Ja ma arvan, et tulevikus läheb see Venemaale diplomaatiliselt kalliks maksma. Nii et see on valik, mille Vladimir Putin peab tegema. Oleme valmis igaks stsenaariumiks ja teeme selles osas ukrainlastega tihedat koostööd," ütles Sullivan.

Viimane Musta mere teraviljalepingu alusel seilanud laev lahkus pühapäeva hommikul Odessa sadamast, vahendas Briti rahvusringhääling BBC veebisaidi MarineTraffic andmeid.

Laev väljus Odessast Istanbuli kell kaheksa hommikul. ÜRO andmete põhjal on selle lõplik sihtriik tõenäoliselt Holland.

Tänu Musta mere teraviljaleppele on Ukraina saanud vilja eksportida kolmest sadamast.

Venemaa on ähvardanud lepingut mitte uuendada, kuna leiab, et tema nõudmised enda toiduainete ekspordi soodustamiseks ei ole täidetud. Lepingu pikendamise tähtaeg on esmaspäev.

Kiiev: Ukraina väed teevad Berdjanski suunal edusamme

Ukraina kaitseväe Tauria suuna esindaja Valerõ Šeršen teatas pühapäeval, et riigi väed on Zaporižžja oblastis Berdjanski suunas edasi liikunud ühe kilomeetri võrra. Ukraina väed tungivad peale ka Melitopoli suunal. Seal pole olukord muutunud.

Ukraina suurtükiväelane Bahmuti ümbruses Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ANATOLII STEPANOV

Kiiev: Bahmuti ümbruses vabastati eelmisel nädalal 7 ruutkilomeetrit

Ukraina väed vabastasid eelmisel nädalal Bahmuti ümbruses seitse ruutkilomeetrit, teatas asekaitseminister Hanna Maljar esmaspäeval.

"Eelmise nädala jooksul vabastati Bahmuti suunal taktikalise positsiooni parandamise ja rindejoone õgvendamise tulemusena seitse kilomeetrit territooriumi," kirjutas Maljar Telegramis.

Maljar teatas, et kokku on Bahmuti suunal vabastatud peaaegu 18 ruutkilomeetrit. Kogu Ukrainas on riigi väed vabastanud vastupealetungi käigus 210 ruutkilomeetrit.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 620 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 238 300 (võrdlus eelmise päevaga +620);

- tankid 4115 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 8034 (+8);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 310 (+0);

- suurtükisüsteemid 4504 (+23);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 685 (+4)

- õhutõrjesüsteemid 428 (+3);

- operatiivtaktikalised droonid 3828 (+8);

- tiibraketid 1273 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 7059 (+15);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 677 (+11).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.