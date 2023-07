Sullivan: Hiinale on kliimamuutuse osas vaja survet suurendada

Hiinale on vaja survet suurendada, et see tõhustaks jõupingutusi heitkoguste vähendamiseks ja kliimamuutustega võitlemiseks, ütles pühapäeval telekanalile CNN USA riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan.

"Ma tõesti arvan, et maailm peab hoogu võtma ja avaldama Hiinale survet, et see võtaks kasutusele palju jõulisemaid meetmeid heitkoguste vähendamiseks," ütles Sullivan.

Telekanali ajakirjanik märkis, et kliimamuutuste eestkõnelejad keskenduvad praegu Hiinale ja Indiale kui arengumaadele, mille poliitilised otsused on lähiaastatel kriitilised.

"Kohustuste täitmisel ei tohiks peituda väidete taha, et tegemist on arengumaaga. Ja see kohustus on Pariisi kliimaleppe alusel võtta kasutusele olulisi meetmeid heitkoguste vähendamiseks," sõnas Sullivan.

USA kliimasaadik John Kerry saabus pühapäeval Hiinasse, et kohtuda oma kolleegi Xie Zhenhuaga ja taasalustada ummikus kõnelusi maailma kahe suurima kasvuhoonegaaside õhkupaiskaja vahel.

Kahepoolsed kliimakõnelused seiskusid eelmisel aastal pärast seda, kui USA esindajatekoja tolleaegne spiiker Nancy Pelosi külastas Taiwani, ärritades Pekingit, mis peab omavalitsusega saart endale kuuluvaks.

Endine välisminister Kerry on siiski suutnud hoida sõbralikke ja pidevaid suhteid Hiinaga.

Kerry 19. juulini kestev visiit Hiinasse leiab aset pärast seda, kui riiki külastasid esmalt USA välisminister Antony Blinken ja seejärel rahandusminister Janet Yellen eesmärgiga stabiliseerida Washingtoni ja Pekingi suhteid.

Hiina on lubanud saavutada süsinikuheitme tipu 2030. aastaks ning jõuda 2060. aastaks täieliku süsinikuneutraalsuseni.

Kompartei juht Xi Jinping väidab, et Hiina alustab 2026. aastast söe kasutamise vähendamist.