X!

Fotod: USA president Donald Trump jõudis Hiina tippkohtumisele

Välismaa
Trumpi riigivisiit Hiina
Vaata galeriid
5 pilti
Välismaa

USA president Trump jõudis Hiina, kus kohtub riigipea Xi Jinpingiga. Kavas on mitmed tippkohtumised, kus arutatakse majandussuhteid, sõda Iraanis ning pingeid Taiwani ümber.

Valge Maja teatel tervitasid Trumpi saabumisel Hiina asepresident Han Zheng, Hiina suursaadik Washingtonis Xie Feng, välisministri asetäitja Ma Zhaoxu ja USA suursaadik Pekingis David Perdue.

Vastuvõtutseremoonial osales ligikaudu 300 Hiina noort, relvajõudude auvahtkond ja sõjaväeorkester. Noored lehvitasid väikeseid Ameerika Ühendriikide ja Hiina lippe.

Pärast lennukist väljumist tervitas Trump kõrgeid ametiisikuid, peatus seejärel ja naeratas, nautides avanevat vaatepilti. Tema järel väljusid lennukist poeg Eric ja minia Lara Trump.

Presidendiga on Pekingis kaasas ka tema riikliku julgeoleku- ja majandusmeeskonna liikmed, teiste seas välisminister Marco Rubio, kaitseminister Pete Hegseth, kaubandusesindaja Jamieson Greer ning rahandusminister Scott Bessent.

Kohtumistel osalevad mitmed tuntud tippjuhid, sealhulgas Apple'i juht Tim Cook, Tesla juht Elon Musk, Boeingi juht Kelly Ortberg ja Meta juht Dina Powell McCormick. Lisaks on esindatud BlackRocki, Blackstone'i, Cargilli, Citi, Coherenti, GE Aerospace'i, Goldman Sachsi, Illumina, Mastercardi, Microni, Qualcommi ja Visa juhid.

Presidendil ei ole enne neljapäeva avalikke üritusi kavas.

Tegemist on esimese Ameerika Ühendriikide presidendi visiidiga Hiinasse pärast Trumpi eelmist reisi 2017. aastal. Visiit leiab aset pärast aastaid kestnud teravat rivaalitsemist maailma kahe suurima majanduse vahel ning USA sõda Hiina lähedase partneri Iraaniga.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Reuters, CNN, AP

Samal teemal

eurovisioon 2026

vali oma lemmik

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:23

BC Kalev/Cramo muudab nime

16:16

Fotod: USA president Donald Trump jõudis Hiina tippkohtumisele

16:07

Pevkur ootab kaitseväe soovitusi Hormuzi väina missiooni panustamiseks

16:06

Doktoriõppe kasvanud populaarsust veavad välistudengid

16:03

Air Balticu kahjum süvenes esimeses kvartalis 70 miljonile eurole

16:01

Eesti Rahva Muuseum viib Soome näituse soome-ugri rahvaste jahitraditsioonidest

16:00

Vegas Golden Knights jõudis lääne finaalist ühe võidu kaugusele

15:53

CHI Pärnu toob kokku ratsasportlased üheksast riigist

15:35

Prognoositav intressimäärade tõus võib probleemseid laene juurde tuua

15:30

Flow festivalil esinevad Disclosure ja Rochelle Jordan

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

00:20

Eesti ei pääsenud Eurovisiooni finaali Uuendatud

06:46

Kreeka loeb Ukraina sõjameredrooni avastamist tõsiseks juhtumiks

12.05

Irus põlevad kaks angaari Uuendatud

12.05

Autovahetuse asemel kulutavad inimesed rohkem raha sõiduki remondile

12.05

Ivar Must: Dave Benton on intrigant ja manipuleerija

12:55

Zelenski: Ukraina positsioonid on viimaste aastate tugevaimad Uuendatud

12.05

Tartust Baeri tänavalt leiti hoone lammutamise käigus vana õlletehase võlvkeldrid

08:02

Uppunud Vene kaubalaev võis vedada tuumareaktori osi Põhja-Koreale

12.05

Vaata uuesti: Vanilla Ninja pani kogu saali rokkima

12.05

Pereseaduse muudatus kohustab lapsendajaid last sellest teavitama

ilmateade

loe: sport

16:23

BC Kalev/Cramo muudab nime

16:00

Vegas Golden Knights jõudis lääne finaalist ühe võidu kaugusele

15:53

CHI Pärnu toob kokku ratsasportlased üheksast riigist

15:21

Raadik ja Lee kaitsesid bowling'u Eesti meistritiitlit

loe: kultuur

16:01

Eesti Rahva Muuseum viib Soome näituse soome-ugri rahvaste jahitraditsioonidest

15:30

Flow festivalil esinevad Disclosure ja Rochelle Jordan

15:28

Galerii: Haus galerii uutel näitustel näeb Grossi ja Peterseni loomingut

12:24

Heimtali muuseumis avatakse ülevaatenäitus Uku rahvakunstimeistrite koondisest

loe: eeter

15:15

Ken Saan: populismiga ei ole mõistlik dialoogi astuda

12:19

Katrin Pärn: Eino Baskinist rääkiv lavastus on minu jaoks väga isiklik

11:04

Eurovisiooni fänn Gerd Eston Sepp: Ninjad tegid tõesti kõik, mida suutsid

10:51

Merlyn Uusküla: öösel säravaim artist ja hommikul parim ema korraga olla ei saa

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (13.05.2026 15:00:00)

13:05

Prantsusmaa rõhuasetus Aafrika riikidega suhtlemisel nihkub arenguabilt investeeringutele

13:05

Vanglarendileping võib tähendada nikotiinipatjade lubamist ka Eesti vangidele

12:25

Raadiouudised (13.05.2026 12:00:00)

09:50

Trump alustas visiiti Hiinasse

09:50

Eesti otsib uusi sõnumeid välisinvestorite sõjahirmu vähendamiseks

09:45

Turvatöötajad on rohkem kimpus narko- kui alkoholijoobes poekülastajatega

09:25

Raadiouudised (13.05.2026 09:00:00)

12.05

Päevakaja (12.05.2026 18:00:00)

12.05

Piirissaare väikelaevahange läks luhta

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo