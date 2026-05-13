Fotod: USA president Donald Trump jõudis Hiina tippkohtumisele

USA president Trump jõudis Hiina, kus kohtub riigipea Xi Jinpingiga. Kavas on mitmed tippkohtumised, kus arutatakse majandussuhteid, sõda Iraanis ning pingeid Taiwani ümber.

Valge Maja teatel tervitasid Trumpi saabumisel Hiina asepresident Han Zheng, Hiina suursaadik Washingtonis Xie Feng, välisministri asetäitja Ma Zhaoxu ja USA suursaadik Pekingis David Perdue.

Vastuvõtutseremoonial osales ligikaudu 300 Hiina noort, relvajõudude auvahtkond ja sõjaväeorkester. Noored lehvitasid väikeseid Ameerika Ühendriikide ja Hiina lippe.

Pärast lennukist väljumist tervitas Trump kõrgeid ametiisikuid, peatus seejärel ja naeratas, nautides avanevat vaatepilti. Tema järel väljusid lennukist poeg Eric ja minia Lara Trump.

Presidendiga on Pekingis kaasas ka tema riikliku julgeoleku- ja majandusmeeskonna liikmed, teiste seas välisminister Marco Rubio, kaitseminister Pete Hegseth, kaubandusesindaja Jamieson Greer ning rahandusminister Scott Bessent.

Kohtumistel osalevad mitmed tuntud tippjuhid, sealhulgas Apple'i juht Tim Cook, Tesla juht Elon Musk, Boeingi juht Kelly Ortberg ja Meta juht Dina Powell McCormick. Lisaks on esindatud BlackRocki, Blackstone'i, Cargilli, Citi, Coherenti, GE Aerospace'i, Goldman Sachsi, Illumina, Mastercardi, Microni, Qualcommi ja Visa juhid.

Presidendil ei ole enne neljapäeva avalikke üritusi kavas.

Tegemist on esimese Ameerika Ühendriikide presidendi visiidiga Hiinasse pärast Trumpi eelmist reisi 2017. aastal. Visiit leiab aset pärast aastaid kestnud teravat rivaalitsemist maailma kahe suurima majanduse vahel ning USA sõda Hiina lähedase partneri Iraaniga.