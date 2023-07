Ukraina: Vene rünnak kahjustas Odessa sadamataristut

Oluline 18. juulil kell 10.29:

- Maljari sõnul käivad Kupjanski suunal ägedad lahingud;

- Venemaa ründas Odessat;

- Venemaa väitel tõrjuti droonirünnak annekteeritud Krimmile;

- Zelenski sõnul tuleb teraviljaalgatusega jätkata ilma Venemaata;

- Kuleba sõnul ei ole Kertši sild tsiviilobjekt.

Venemaa väitel tõrjuti droonirünnak annekteeritud Krimmile

Venemaa väitis teisipäeval, et tegi annekteeritud Krimmi kohal kahjutuks 28 Ukraina drooni.

Kaitseministeeriumi väitel tulistati alla seitseteist drooni ja veel üksteist tehti kahjutuks elektrooniliselt.

Ohvreid ega purustusi ministeeriumi väitel ei olnud.

Venemaa annekteeris Krimmi Ukrainalt 2014. aastal. Kiiev on korduvalt rõhutanud, et kavatseb poolsaare tagasi võtta.

Maljari sõnul käivad Kupjanski suunal ägedad lahingud

Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar ütles, et Vene väed üritavad Kupjanskis ukrainlaste kaitseliinidest läbi murda.

"Me kaitseme, käivad ägedad lahingud. Olukord muutub pidevalt," ütles Maljar.

Ukraina maavägede ülem kindralpolkovnik Oleksandr Sõrskõi ütles esmaspäeval samuti, et Vene väed on asunud Kupjanski suunal rünnakule.

Venemaa ründas Odessat

Lõuna-Ukrainas asuvas Odessas käivitusid teisipäeva varahommikul õhuhäiresireenid. Telekanali CNN teatel oli linnas kuulda plahvatusi. Ukrainska Pravda teatel oli õhuhäiresireene kuulda veel ka Hersoni oblastis.

Venemaa öine rünnak kahjustas Odessa sadamataristut, teatas Ukraina sõjavägi teisipäeval.

"Allatulistatud rakettide rusud ja allatulistamisest tekkinud lööklaine kahjustas sadamataristut," teatas Ukraina sõjavägi.

Zelenski sõnul tuleb teraviljaalgatusega jätkata ilma Venemaata

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas esmaspäevaõhtuses videopöördumises, et tegi Türgile ja maailmaorganisatsioonile ettepaneku jätkata Musta mere teraviljaalgatust Ukraina teravilja tarnimiseks teistesse maailma riikidesse ilma agressorriigi Venemaata.

"Musta mere teravilja algatus saab ja peaks toimima ka tulevikus. Kui ilma Venemaata, siis ilma Venemaata. Teraviljaekspordi leping – see on leping Türgi ja maailmaorganisatsiooniga – jääb jõusse. Praegu on vaja ainult leida võimalused selle rakendamiseks ja maailma jätkuv otsustav surve terroririigi vastu," ütles Zelenski.

Sellega seoses märkis Ukraina president, et saatis Türgi presidendile Recep Tayyip Erdoganile ja ÜRO peasekretärile António Guterresele ametlikud kirjad ettepanekuga jätkata Musta mere teraviljaalgatuse või sellega samaväärse algatusega tööd kolmepoolses vormis.

"Ukraina, ÜRO ja Türgi saavad ühiselt tagada toidukoridori toimimise ja laevade kontrolli," sõnas Zelenski.

Riigipea toonitas, et see on vajalik kõigile maailmas. President lisas, et tänu Musta mere teraviljaalgatusele on juba ligi 33 miljonit tonni põllumajandussaadusi eksporditud 45 maailma riiki ning eelkõige on 60 protsenti kogustest läinud Aafrika ja Aasia riikidesse.

"Ukraina seisukoht on alati olnud ja on võimalikult selge, et kellelgi pole õigust hävitada ühegi rahva toiduga kindlustatust. Kui kamp inimesi kuskil Kremlis usub, et neil on väidetavalt õigus otsustada, kas toit on laual erinevates riikides nagu Egiptuses või Sudaanis, Jeemenis või Bangladeshis, Hiinas, Indias, Türgis, Indoneesias, siis on maailmal võimalus näidata, et väljapressimine pole kellelegi lubatud," rääkis Zelenski.

Kuleba sõnul ei ole Kertši sild tsiviilobjekt

Vene sissetungijad kasutavad Kertši silda peamiselt sõjalistel eesmärkidel ja seega tuleb seda sellisena käsitleda, ütles Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba esmaspäeval New Yorgis korraldatud pressikonverentsil.

Minister märkis, et iga sild ei ole juba definitsiooni järgi tsiviilõiguslik.

"Ja see konkreetne sild on esiteks ehitatud ebaseaduslikult. See eksisteerib väljaspool seadust ja me peame seda alati meeles pidama. Ja teiseks kasutatakse seda peamiselt sõjalistel eesmärkidel ja me peame seda sellisena käsitlema," sõnas Kuleba.

Kiiev pole võtnud vastutust rünnakute eest Krimmis ega Venemaa territooriumil.

Ukraina mereväe esindaja Dmõtro Pletentšuk ütles, et tegu oli Venemaa provokatsiooniga ning ukrainlased oleks silda tõhusamalt tabanud.

Esmaspäeval ütles üks Ukraina allikas, et rünnaku Kertši sillale korraldasid Ukraina merevägi ja SBU.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 710 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 239 010 (võrdlus eelmise päevaga +710);

- tankid 4119 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 8051 (+17);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 310 (+0);

- suurtükisüsteemid 4542 (+38);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 689 (+4)

- õhutõrjesüsteemid 428 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 3839 (+11);

- tiibraketid 1273 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 7086 (+27);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 677 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.