Pärnus käib uue silla ehitamine

Sild ühendab Laia tänavat kesklinnas Raba tänavaga Räämal.

Selle nädala esmaspäeval väljastas linnavalitsus ka kaldaalade ehitusload.

Ehitusfirmal tuleb rajada ka sillale peale- ja mahasõidud. Sügisel alustatakse vana politseimaja lammutamisega, mis jääb rajatavale tänavale ette.

Silla ehituse käigus valmib ka üle kahe kilomeetri jalg- ja rattateid, mis koos silla kergliiklusaladega parandavad liikumisvõimalusi kesklinna ja Rääma vahel.

"Praegu rajame sulundseinu. Need on vajalikud selleks, et saaksime alustada järgnevast kuust sillasammaste vaiade rajamisega. Sild ise on 270 meetrit pikk, selle pikim ava on 140 meetrit. Sellest saab Eesti pikima avaga sild," rääkis INF Infra juhatuse liige Robert Sinikas.

"Meil on päris lai ja rahvusvaheline meeskond. Projekteerimismeeskond on kokku ligi 30 inimest. Saksamaalt on meil insenere, kes aitavad projekteerimistöid teha," lisas Sinikas.