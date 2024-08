Pärnu uue silla kaar sai paika.

Juulis valminud silla kaart hakati jõe kesklinna poolse kalda pealt liigutama esmaspäeval. Esmalt 120 meetrit mööda maad, seejärel teisipäeval 100 meetrit üle jõe. Kolmapäeval liikus sild Rääma poolse jõesamba kohale ja neljapäeval langetati kaart kolm meetrit allapoole oma õigesse asukohta.

"Väga hea tunne on. Sellele on eelnenud poolteist aastat väga intensiivset inseneritööd ja me oleme teostanud kõige olulisema töö Pärnu silla ehitusel. Järgnevatest töödest on vaja teostada tekiplaadi ehitus ja tekiplaadi proovime saada valmis enne talve tulekut," rääkis INF Infra juhatuse liige Robert Sinikas.

"Liikluse avame sillal 21. juuni 2025. Tööde käigus me kindlasti sõidame siit autoga varem üle," lisas ta.

Paljude pärnakate elu käis neil päevil samuti silla kaare liigutamise rütmis. Jõe kallastel jälgis kaare jõudmist üle vee kokku sadu huvilisi.

"Väga põnev on olnud, iga päev olen käinud, mõni päev isegi mitu korda. Küll ma mõistatasin, kuidas seda võimalik teha on ja ikka panin puusse natuke. Aga väga ilus oli vaadata, väga hästi tehti," rääkis Marko.

"Ma olin kõik päevad siin olemas. See on minu jaoks oluline sündmus ja huvitav ehitustehnoloogiliselt, kuidas seda tehakse, seda võib-olla enam ei näe," ütles Olga.

Pärnu linna taasiseseisvumisaja suurima investeeringu ehk 40 miljoni euro suuruse eelarvega silla ja ümberkaudsete tänavate ehitus edeneb graafikus.

"Tänaseks on silla ehitusel teostatud töid 22 miljoni euro eest. Me püsime eelarves, kuigi pean ära märkima, et silla peal me oleme tellinud lisatöid ligi poole miljoni eest. Seda kõike kvaliteedi ja kestvuse huvides, kuna tegemist oli ikkagi alapakkumise hankega ja see pakkumus vastas kõikidele nõuetele, aga on töid saab teha kvaliteetsemate materjalidega, parema teostusega, räägime siin sillapiiretest või asfaltkattest sillal," ütles Pärnu abilinnapea Meelis Kukk.