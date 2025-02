Pärnu tahab uue silla sambad seinamaalidega katta

Pärnu linn on otsustanud ehitatava uue silla sambad katta seinamaalidega.

"Kolmanda silla all on hulgaliselt silla all sillale viivatel treppidel ja liftišahtidel haljast betoonpinda. Suurem eesmärk on see, et need haljad pinnad katta Pärnu linnaruumi ja sillaalust piirkonda rikastava tänavakunstiga. Aga asja pragmaatilisem põhjendus on see, et need hetkel haljad pinnad on üsna atraktiivsed meie jaoks kontrollimatule kunstile," selgitas Pärnu linnaarhitekt Siim Orav.

Tema sõnul on uue silla sammastele juba mitu korda grafiteid tehtud.

Linn on välja kuulutanud ideekonkursi, et leida sammastele sobiv kunstiline lahendus, mis võiks olla seotud eelkõige Pärnuga.

"On need ajaloolised linnavaated, on need jõe ja veega seotud teemad, loodus, veekeskkond, elukeskkond, veesõidukid – midagi sellist, sillaga seotud teemad," loetles Orav.

Orava jutu järgi peaksid sillasambad seinamaalidega olema kaetud kevadel.

"Me tahame võidutööd välja valida märtsi lõpuks, seejärel sõlmida lepingu kunstnikega. Ja nii kui ilm on soe, mis võimaldab joonistusi seal teha, aprillis-mais need ära teostada, et meil oleks suvel silla avamise ajaks kindlasti need seinamaalid valmis," rääkis Orav.

Sillasammastele maalide tegemine läheb linnale maksma umbes 30 000 eurot.